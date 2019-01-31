Будьте стримані у висловлюваннях: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 31 січня

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на четвер

31 января, в четверг, звезды рекомендуют знакам Зодиака умерить собственное эго и больше думать об окружающих. Снизьте активность, это пойдет вам на пользу.

Полный гороскоп для всех знаков был опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен

Гороскоп советует Овну время от времени вспоминать о своих ошибках, которые вы натворили в прошлом. Они помогут в настоящем избежать многочисленных недоразумений. Тормозить и, причем, конкретно, придется в финансовой сфере. Особенно, если отправитесь в бутик за модной одеждой. Звонок от друга вернет Овна на землю, избавив от иллюзий.

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Телец

31 января Тельцу следует браться за те дела, которые он делает без запинки и качественно. Новые проекты не принесут такого успеха, лишь время потеряете. Возможно, что вам предложат высокую должность или работу за рубежом. Проблемы со здоровьем Телец решит оперативным образом, если примет во внимание народные методы лечения.

Близнецы

Гороскоп не советует Близнецам рассчитывать на помощь тех, кто ее сам не предлагает. Это лишь ваши пустые надежды и намеки, поэтому гоните их прочь. В любовной сфере эксперименты разрешаются, но все должно быть в меру. Деловитость и энтузиазм понадобятся Близнецам в творческих проектах. Правда, придется внести небольшую сумму в качестве аванса.

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Рак

31 января Раку необходимо быть крайне сдержанным в выражениях. Иначе, вы зацепите обидным словом человека, который дорожит своей репутацией в обществе. Предприимчивость потребуется в финансовой сфере. Раку лучше не тратить тот денежный запас, который отложен на отпуск. Кстати, к путешествию уже можно морально готовиться.

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Лев

Гороскоп рекомендует Льву искать помощника в работе, которую нужно сделать в срочном режиме. Если начальство об этом не узнает, то это к лучшему. По крайней мере, премию можно получить в двойном размере. В любви не ищите крайнего. Если Лев мнит себя "пупом Вселенной", то скоро именно им и окажется. Только вот вернуть избранника уже не получится.

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Дева

31 января Дева будет размахивать своей шашкой так лихо, что чуть себя не ранит. Умерьте свой пыл, снижайте активность, ведь спокойствие сейчас для вас, как лекарство. От вашего поведения в коллективе зависит продуктивность. Поездка по делам откроет перед Девой перспективы заработка за границей. Смело подписывайте контракт.

Весы

Гороскоп рекомендует Весам больше заботиться о близких людях, а не о незнакомцах на улицах. Хватит жить карьерой и работой, пора устроить семейный праздник. Кстати, выход в кино, на выставку или в театр тоже помогут укрепить отношения с родственниками. Коммерческие реформы широкого масштаба благоприятно отразятся на бизнесе Весов.

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Скорпион

31 января 2019 года Скорпиону нельзя лениться и уходить от ответственности, даже если работы будет катастрофически мало. Не откладывайте ее на завтра, это может заметить шеф, который по голове не погладит. Острые углы в отношениях Скорпиону поможет обойти близкий друг. У него и опыта в таких делах больше, да и со стороны видней.

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Стрелец

Гороскоп на сегодня предсказывает Стрельцу суматошный, но приятный день. Некоторые неординарные моменты окажут влияние на профессиональную сферу, что позволит поднять авторитет до высокой отметки. В дальней командировке Стрелец может встретить свою любовь. Неожиданный поворот в судьбе приведет к желанию создать семью.

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Козерог

31 января 2019 года Козерог будет находиться в свободном творческом полете. Это поможет ему реализоваться внутренне и воплотить в жизнь давние замыслы. Времени на все не хватит, но на самом главном сделайте акцент. Не исключена прибыль из новых источников, которую Козерогу лучше положить в копилку. Вечер благоприятен для духовных практик.

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Водолей

Гороскоп рекомендует Водолею жить в ладу с совестью, чтобы не мучиться потом тем, что поступили неверно или глупо. Хороший день для отдыха на турбазе, хобби, творчества и инициативных предложений. В личной жизни у Водолея появится человек, к которому стоит присмотреться. Возможно, что именно он станет вашей путеводной звездой.

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Рыбы

31 января 2019 года Рыбы будут так абстрактно соображать, что заразят примером неординарности окружающих. Это хорошее подспорье, если есть желание творчески реализоваться. В финансах не пусто и не густо, но этого и стоило ожидать. Зато в любовной сфере у Рыб все, как в классическом романе. Букет цветов, приглашение в ресторан и…Остальное за кадром.

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