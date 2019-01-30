Нерви ні до чого: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 30 січня

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на середу

30 января, в среду, звезды рекомендуют знакам Зодиака сконцентрироваться на собственных желаниях. Выберите цель и идите к ней несмотря ни на что! Тогда Удача непременно будет сопутствовать вам.

Полный гороскоп для всех знаков был опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен

Гороскоп предсказывает Овну день, когда можно найти для себя немало примеров для подражания. Это будут как давние друзья, так и новые коллеги. Оказывается, вы еще многого не знаете, следуя прежним и устарелым курсом. Вечер у Овна пройдет бурно и содержательно. Вы окажитесь в такой веселой компании, что забудете – завтра утром на работу.

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Телец

30 января 2019 года Телец будет нервничать без причины, возможно, что недостаток внимания со стороны любимого человека так на вас влияет. Может быть, вам откровенно поговорить? Если не беседа, то романтические моменты позволят сохранить отношения на высшем уровне. Тельцу не мешает вспомнить, с чего начинался ваш яркий роман с избранником.

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Близнецы

Гороскоп обещает Близнецам так много нового и необычного в жизни, что вы начнете вслух благодарить Всевышнего за такие поблажки. Рамки приличия в обществе – слышали о таком? Тогда соблюдайте их, если попадете в свет. Красивый роман с коллегой продолжится в таком же темпе, вы счастливы! Поздно вечером Близнецам могут перевести деньги.

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Рак

30 января 2019 года Раку следует работать в команде, если в ней находятся надежные и проверенные временем люди. Коллективные решения понадобятся и семейным Ракам. Особенно, если возьметесь за финансовые проблемы и ремонт бытовой техники. Здоровье – превыше всего! Раку необходимо питаться продуктами, укрепляющими иммунную систему.

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Лев

Гороскоп советует Льву вести себя с людьми культурно и скромно, чтобы никто не обвинил вас в невежестве. Это особенно понадобится тем, кто весь день проведет в переговорах с партнерами. Удачно сложится финансовая ситуация, которая устранит все недоразумения. В любви Лев упорно стремится к идеалу, но он все не приходит и не приходит…

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Дева

30 января Деве необходимо искать соратников и понимающих партнеров, чтобы продвинуться вперед в бизнесе. Личные желания и амбиции не стоит выставлять на обозрение. Наоборот, будьте максимально скромны и сдержанны. В любовных отношениях Деве следует, наоборот, раскрепоститься. Вы ведь не первый день знакомы с избранником?

Весы

Гороскоп не рекомендует Весам принимать участие в массовых мероприятиях. Побудьте на время в стороне и в тени, чтобы вас наконец-то заметили. Намек поняли? Таланты видны тогда, когда на них меньше всего обращают внимания. В финансовой сфере Весам нужно действовать по бюджету. Список покупок должен регулярно лежать в вашей сумке.

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Скорпион

30 января 2019 года Скорпиону придется бороться со своими комплексами, причем, на широкой публике. Проявите ораторские способности, выскажите свое мнение и подбодрите тех, кто пал духом. Сегодня на Скорпиона возложена великая и добрая миссия. От нее - ни на шаг! Вечером отношения с одним из родственников окончательно испортятся.

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Стрелец

Гороскоп не советует Стрельцу быть циником и лицемером, ведь на самом деле это не так. Может быть, это своеобразная форма прикрытия? Ну, межличностные отношения, как и финансовые, можно наладить и другим способом. Давняя мечта сбудется, как по волшебству. Вечером Стрелец отдохнет в кругу семьи, если раньше уйдет с работы.

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Козерог

30 января 2019 года Козерогу нужно посмотреть на себя со стороны. Ваша заносчивость и горделивость уже так очевидны, что вредят совместной работе с коллегами. Информацию об учебе, лечении болезней или чем-нибудь другом ищите в интернете. Она окажется достоверней, чем то, что посоветовали Козерогу соседи или родственники.

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Водолей

Гороскоп обещает Водолею день, где мечтаний и фантазийного полета будет больше, чем реальных действий. Взвешивайте каждый свой шаг и слово, чтобы достичь успеха. С финансовой точки зрения день у Водолея стабильный, но не настолько, чтобы сорить деньгами и делать подарки всем подряд. Хотя, любимого человека не обойдите дорогим презентом.

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Рыбы

30 января 2019 года Рыбам следует опираться не на знания столетней давности, а на опыт и наработки. Это позволит приблизиться к карьере и отточить мастерство. Финансовая сфера не блещет переменами к лучшему, но без денег Рыбы не останутся. Есть шанс подписать выгодный контракт с западной фирмой. Что ж, собирайте чемодан, полетите чартерным рейсом.

К слову, эксперт назвала лучше и худшие дни для начала программы по похудению и занятий спортом.

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