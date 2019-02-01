Не будьте надто відвертими: докладний гороскоп для знаків Зодіаку на 1 лютого

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на п'ятницю

В пятницу, 1 февраля, звезды рекомендуют знакам Зодиака сконцентрироваться на организации личного пространства. Если наведете порядок в голове и в окружении, Успех будет сопутствовать во всех сферах жизни.

Полный гороскоп для всех знаков был опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен

Гороскоп предсказывает Овну романтический настрой, хотя нужно бы активно взяться за работу и проявить деловую хватку. Проблемы придут с неожиданной стороны, будьте морально готовы к борьбе. Уединение не принесет Овну душевного удовлетворения, поэтому лучше находиться в кругу семьи. Желательно, ответственно подойти к бытовым вопросам.

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Телец

1 февраля 2019 года Тельцу следует действовать по наитию, чтобы не наделать глупых ошибок. Перспективы в рабочей сфере придадут оптимизма, но лишь до той поры, пока вы сами будете инициативным. Тельцу придется заниматься проблемами других людей, но это выведет вас на верную тропу в своей жизни. Финансовые потери обойдут стороной.

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Близнецы

Гороскоп предсказывает Близнецам бурный день в плане общения и поездок. Времени не останется на личную жизнь, поэтому откажитесь от культурных мероприятий и романтических встреч. Прекрасно реализуется давний проект, если Близнецы найдут предмет вдохновения. От критики в адрес друзей откажитесь, она приведет к конфликтам.

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Рак

1 февраля 2019 года Рак будет находиться в состоянии повышенной эмоциональности. Даже мелкие радости приведут в восторг. Полезно учиться, пополнять багаж знаний и делиться опытом с молодыми специалистами. Вечером Рака ожидает романтическое приключение. Возможно, что в дороге вы познакомитесь с интересным и симпатичным человеком.

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Лев

Гороскоп рекомендует Льву быть предельно откровенным и честным с самим собой, чтобы никто не обвинил его в необдуманном поведении. Интуиция подскажет путь, который давно рисовался в ваших мечтах. Любовная сфера наполнится приятными моментами, особенно, если Лев первым пойдет на уступки. Избранник сделает вам невероятный сюрприз.

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Дева

1 февраля 2019 года Деве поможет продвинуться вперед коммуникабельность и доброжелательность. Только не будьте чересчур откровенными с теми, кого мало знаете. Внезапно вспыхнувший роман принесет Деве не только положительные эмоции, но и небольшие проблемы. В основном, они будут связаны с недостатком романтичности.

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Весы

Гороскоп советует Весам дорожить не только нервной системой, но и физическими силами. Даже, если трудной работы не избежать, будьте предельно аккуратными. Придется заботиться, возить в больницу и покупать лекарства пожилым родственникам. Но финансовая ситуация у Весов достаточно стабильная, поэтому переживать о мелких тратах не следует.

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Скорпион

1 февраля 2019 года у Скорпиона удачно сложатся все дела, направленные на достижение личных целей и финансовой прибыли. Главное, не отрекаться от общения, особенно, с новыми людьми. Отличный день для помолвки, свадьбы и венчания. Скорпиону можно сходить в храм, очиститься духовно и обратиться за поддержкой к близким людям.

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Стрелец

Гороскоп обещает Стрельцу дополнительную информацию, которую можно использовать в любых направлениях. Это и сфера бизнеса, и реклама, и литературоведение. Только постарайтесь найти того, кто вас морально поддержит. Этот человек нужен Стрельцу, как глоток свежего воздуха, если у вас присутствует сомнение в делах и снижена самооценка.

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Козерог

1 февраля 2019 года Козерогу нужно все записывать в личный дневник, чтобы ни одна умная мысль не ускользнула. Комплименты и признания со стороны противоположного пола окажутся не только искренними, но и придадут уверенности в собственной неотразимости. Главное, чтобы Козерог не зазнался. Тем более, что вечером вам, наоборот, придется быть скромнее.

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Водолей

Гороскоп предсказывает Водолею суетной день, когда с утра до вечера придется заниматься рутиной, мелкими заданиями и выкручиваться из нестандартных ситуаций. Доходы не превысят расходы, но будьте практичнее во время похода по магазинам. Бурную фантазию Водолею лучше применить в любви, а не в работе. Иначе, вас точно обвинят в неадекватности.

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Рыбы

1 февраля 2019 года Рыбам следует заняться умственной работой, она окажется успешной и приведет к прибыли. Физический труд не только утомит и подорвет общее состояние, но и толка от него маловато. В личной жизни у Рыб тихо, как в зимнем парке. Хотя, вы сами ничего не предпринимаете, чтобы привлечь к себе внимание симпатичных поклонников.

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