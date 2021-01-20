Не по-справжньому: ведучий "викрив" Ксенію Мішину та Олександра Еллерта

Героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вирішила розставити всі крапки над "і" у питанні стосунків з Олександром Еллертом. Молодий чоловік став переможцем шоу і обранцем красуні-актриси, але багато хто підозрює, що їхні стосунки - насправді контракт.

Адже в соцмережах пари стало більше прихильників, і вони почали заробляти на рекламі завдяки "хайпу" навколо своєї пари. Ксенія Мішина вирішила поцікавитися у дописувачів в Instagram, що вони думають з цього приводу.

"А ви як думаєте? Кохання? Контракт?" - ставить Мішина питання дописувачам.

До дівчини приєднався ведучий Слава Дьомін (Слава Плюс), який заявив, що знає, як робляться такі шоу.

"Я заперечую, що всі відносини у вас по-справжньому... Я знаю, як робиться телевізійне шоу. Я думаю, що це все не по-справжньому", - видав провокаційну думку Слава Дьомін.

Нагадаємо, що переможцем шоу "Холостячка" став Олександр Еллерт. Гумориста і ведучого Ксенія вибрала у фіналі проекту в грудні 2020-го. Пізніше з'ясувалося, що майже відразу після фіналу шоу Еллерт і Мішина почали жити разом, але їм доводилося кілька місяців ховатися. Адже шоу знімалося влітку, а показувати його почали лише в жовтні.

До пари прикута величезна увага, і астролог розповіла про перспективи Ксенії та Олександра побудувати міцну сім'ю.

Раніше ми писали також, що Олександр Еллерт влучно пожартував над своєю коханою.