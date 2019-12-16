Pianoboy зізнався, що кинув палити через важку хворобу

Популярний український артист Pianoboy, який раніше розповів, як зробити жінку щасливою, за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня о 20:00, розповів, що змусило його в один день позбутися шкідливої звички.

Тривалий час Pianoboy не міг відмовитися від паління, адже мав вже досить солідний "стаж". До шкідливої звички він пристрастився у юному віці, а відмовився лише тоді, коли важко захворів.

"Я палив багато років, а почав через дівчину, звичайно. Але зараз я вже розумію, що почав палити через дурість. А потім це вже дійсно стало звичкою: фотосесії, запис альбому, виступи… паління допомагало "переключитися". А кинув палити я прямо посеред концертного туру у 2016 році. В мене тоді почалась пневмонія, дуже все боліло – і горло, і у грудях. Треба було ще дати кілька концертів до того, як я зможу лягти в лікарню. І тоді я природнім шляхом кинув палити. Зараз, щоб "переключитися", допомагають інші речі – наприклад, я можу побігати чи планку зробити, і це набагато корисніше", – розповів Pianoboy Дмитро Шуров журналістам каналу "Україна".

Крім того, Pianoboy, який разом із Alina Pash на новорічному шоу каналу "Україна" виконає хіт 2019 року – "Перша леді", зізнався, що його син поки не наважився позбутися шкідливої звички.

"Він палить, ми йому багато говорили, що це дурня і маячня, і зараз є стільки способів знайти корисні звички! Але ми не "пресуємо" сина, я з часом зрозумів, що ти не можеш жити з чужого досвіду. Людина лише із власного досвіду може зрозуміти, що є добре, а що – погано. Звісно, ми доведемо сина до дорослого життя, а далі вже нехай сам вирішує", – зазначив артист за лаштунками грандіозного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня о 20:00.

Pianoboy та Аліна Паш (фото: ТК "Україна")

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.