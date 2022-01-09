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Не перевтомлюйтеся і стежте за знаками: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 10 по 16 січня

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Неділя 09 січня 2022 20:00
Не перевтомлюйтеся і стежте за знаками: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 10 по 16 січня Гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 10 по 16 січня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на січень 2022 року говорить про те, що положення планет і зірок буде налаштовувати людей до підвищення духовної значущості. Люди будуть замислюватися про сенс життя і шукати відповіді на соціально значущі питання.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 10 по 16 січня. Про це інформує Mukola.

Овен

Події на цьому тижні будуть затуманювати погляд Овнів і приховувати реальну картину того, що відбувається.

Для нових починань не найкращий час, приділіть свої сили домашнім обов'язкам. Припиніть відносини з тими, хто тягне ваші соки та не приносить користь у ваше життя.

Телець

Вам не обійтися зараз без зміни настрою. Самі звичайні неприємності будуть засмучувати сильніше звичайного, але тримайте себе в руках і не дозволяйте емоціям взяти верх.

Невелике грошове надходження поліпшить ваш настрій. Це може бути премія, повернення старого боргу. Сума буде не дуже велика, але вам вона буде зараз дуже доречна.

Близнюки

Настає період самоаналізу і пошуку відповідей на всі питання. Особливо важко буде творчим людям. У вас буде багато ділових зустрічей, але і постійні душевні терзання вас не відпустять.

Контактуйте з водою, це принесе удачу. Відправляйтеся в подорож по воді або відвідайте басейн. Інтуїція допоможе вам розподілити сили та вибрати те, чому приділити більше часу.

Рак

У вас відмінний період для відвідування державних установ. Походи в бюджетні медичні організації або навчальні установи будуть складатися благополучно.

Ви не будете позбавлені інших життєвих радощів - можлива несподівана пропозиція по роботі, яке принесе багато радості та гарну грошову винагороду.

Лев

Постарайтеся закінчити давно розпочаті справи, а потім вже приступайте до нових. Період не буде неспокійним, але справи не будуть йти гладко і спокійно.

Деякі ваші вчинки можуть розчарувати оточуючих. Однак кмітливість допоможе вам знайти вихід з будь-якої ситуації. Відмовтеся на час від алкоголю.

Діва

Уникайте спонтанності найближчими днями, дійте обдумано і повільно. Не приймайте важливі рішення, ще раз добре все докладно обміркуйте.

Можуть бути проблеми з настроєм, не ігноруйте їх. Обов'язково сходіть до лікаря і здайте аналізи. Це допоможе уникнути серйозних захворювань.

Терези

Відмовтеся від усього непотрібного і приділіть свою увагу рідним, близьким і дітям. Через роботу ви віддалилися від своєї сім'ї і їм дуже не вистачає вашої уваги.

Гарного настрою та енергії вам додасть сімейна прогулянка з коханою людиною, похід в кафе. Це допоможе поговорити про важливі моменти у Вашому житті.

Скорпіон

Сил на цьому тижні у вас буде багато, тому можете планувати будь-які завдання. Якщо буде можливість, то не відмовляйтеся від прогулянки або подорожі з коханою людиною.

Спільно проведений час піде вам на користь і зміцнить відносини. А ось самотніх Скорпіонів чекає доленосне знайомство, яке повністю переверне їх життя.

Стрілець

У вас є шанс опинитися в центрі уваги. У вашому житті з'явиться таємний шанувальник або прихильниця і саме зараз ви про нього дізнаєтеся. Навколишні будуть вас дратувати найближчими днями, але постарайтеся на них не зриватися.

Не плануйте своє майбутнє, через те, що плани можуть сильно змінитися. І виною всьому стане емоційний фон. Не погоджуйтеся на пропозиції підробітку.

Козоріг

Вам не обійтися найближчими днями без підтримки близьких і рідних людей. Приділіть обов'язково час навчанню. Будьте обережнішими з їжею - жирна їжа може принести шкоду шлунку і болю.

В цілому тиждень стане хороша і не сильно напружена. На вихідних будуть приємні зустрічі, яких ви не очікували, але хотіли.

Водолій

Дозвольте на цьому тижні собі більше спати. Також вам не варто поспішати. На роботі у вас все буде ідеально, колеги будуть просити вашу допомогу.

Не відмовляйте їм, оскільки ви зможете вплинути на їх остаточне рішення. А ви допоможете зробити їм правильний вибір і це все підтримають.

Риби

У риб очікується внутрішня тривога і відчуття, що ви щось не зробили. Насправді у вас немає причин хвилюватися, це все ваша внутрішня нервозність.

На роботі постарайтеся не стикатися з начальством і поменше з ним контактуйте.

З коханою людиною все буде складатися дуже вдало, сварки та конфлікти залишаться в минулому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо найнебезпечніші дні у січні 2022 року.

А також розповідали про те, названо знаки зодіаку, яких у січні 2022 року підведе здоров'я.

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