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Похмура погода накриє Україну: які регіони заллє дощами

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні у вівторок, 30 березня, очікується похмура в більшості областей країни.У деяких очікується дощ та посилення вітру.

Які регіони накриє дощами, розповіли на сайті Українського гідрометцентру.

На сході без істотних опадів, хмарно. Вночі в регіоні температура знизиться до -2 градусів, вдень очікується від +6 до +9 градусів, у Полтаві та Дніпрі до +11 градусів. Місцями можливі невеликі пориви вітру.

У південній частині дощ буде йти в Херсонській області та Криму. В Одесі дощ можливий тільки вночі. Нічна температура повітря коливатиметься від +2 до +5 градусів, вдень очікується потепління до +8 +11 градусів. У Криму пройде дощ, вночі +3 +5 градусів, вдень +8 +10 градусів.

На півночі країни без істотних опадів, невелика хмарність. Вночі +1 +3 градуси, вдень прогріється до +9 +11 градусів.

У західній частині синоптики прогнозують похмуру погоду, місцями дощ пройде вночі, вдень очікується тільки у Львові. Температура вночі коливатиметься від +3 до +5 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +9 до +12 градусів.

В центральній частині без істотних опадів, хмарно. Вночі від +1 до +5 градусів, вдень +9 +11 градусів.

У Києві 30 березня без істотних опадів, невелика хмарність. Вітер помірний, південно-західний. Нічна температура становитиме +3 +5 градусів, вдень очікується від +9 до +11 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 30 березня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату сильного потепління в Україні.

А також розповідали про те, що фахівці назвали дати сильних магнітних бур на початку квітня.

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