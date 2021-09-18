Відкриється міст від минулого до майбутнього: кому зі знаків Зодіаку пощастить 17 і 18 вересня

Гороскоп на вересень 2021 говорить про те, що перший осінній місяць принесе спокій і планомірне вирішення багатьох складних завдань. У відносинах з рідними прийде гармонія і взаєморозуміння.
Астрологи розповіли, що чекає всіх в найближчі вихідні, 17 і 18 вересня, і назвали головних щасливчиків за знаком Зодіаку. Про це інформує ТСН.
У суботу багато представників зодіакального сузір'я зустрінуться зі своїм минулим. Можуть статися або повторитися ситуації, які будуть пов'язані з людьми з минулого.
Важливо зрозуміти, що такі ситуації відбуваються не просто так, потрібно зробити висновки, провести роботу над помилками. Щось доведеться продовжити з того моменту, коли довелося поставити на паузу, а щось - пропрацювати та закрити. Не відкладайте ці питання на потім - необхідно очистити простір і енергетику.
У неділю можна буде приступити до втілення великих перспективних проєктів. Цей день чудово підходить для переходу від роздумів і аналізу минулого до активних дій на благо свого майбутнього.
Близнюки
Проведіть обов'язково час зі своїми близькими, які давно скаржаться на те, що їм приділяють мало уваги. Можна виїхати на пікнік, якщо погода дозволяє або зібратися вдома і влаштувати теплий сімейний вечір. Алкоголем сильно зловживати не варто, можна побалуватися грогом або глінтвейном. Розмови будуть дуже душевними і подарують тепло.
Рак
Вам на вихідних випаде унікальний шанс у професійній сфері. Вам несподівано можуть запропонувати посаду - більш високу і завидну. Але врахуйте, що саме призначення – це ще не все, вам доведеться докласти максимум зусиль, щоб довести, вас вибрали не випадково, ви гідні нового робочого місця і солідної зарплати.
Терези
Астрологи наполегливо рекомендують зайнятися розв'язанням фінансових питань. Підписання договорів, відкриття банківських рахунків і депозитів перенесіть на початок робочого тижня. Заплануйте і підготуйте ці заходи саме на вихідних. Купіть лотерейний білет - є дуже велика ймовірність великого виграшу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, на які знаки Зодіаку звалиться багатство в жовтні.