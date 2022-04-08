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Олі Поляковій за правду про різанину в Бучі заблокували Instagram

Колаж РБК-Україна: Оля Полякова
Автор: Світлана Мащенко

Співачці Олі Поляковій, яка голосно кричить про злочини росіян в Бучі, і в інших містах і селах України, заблокували Instagram з 2,6 млн дописувачів.

Про це Полякова написала у Facebook.

"В мене заблокували Інстаграм! За правду! За освідчення жахливих злочинів російських окупантів в Україні!

Але це не зупинить мене, як і всіх нас, в боротьбі проти фашиських покидьків на території нашої землі! Долучайтесь до моєї сторінки тут на Фейсбуці!" - написала зірка.

В коментарях дописувачі підтримали Олю Полякову:

  • І тут блокують за правду, але всіх не заблокують, нас багато! Олю, ви молодець! Ми з вами!
  • Дякуючи таким людям, як ви, Україна буде процвітати... Ми - українці - сильні духом.
  • Значить попадало в ціль! Скаржилися ті, кого "коробіло от услишанаво".
  • Бояться, але вони не зможуть знищити свої діяння! Ми переможемо цих нелюдів!
  • Оля, ми з вами! Ніхто нас не втримає, коли за нами правда!

Раніше Оля Полякова розповіла, що подругу її дочки розстріляли в авто з написом "Діти"

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

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Буча