Олі Поляковій за правду про різанину в Бучі заблокували Instagram

Співачці Олі Поляковій, яка голосно кричить про злочини росіян в Бучі, і в інших містах і селах України, заблокували Instagram з 2,6 млн дописувачів.
Про це Полякова написала у Facebook.
"В мене заблокували Інстаграм! За правду! За освідчення жахливих злочинів російських окупантів в Україні!
Але це не зупинить мене, як і всіх нас, в боротьбі проти фашиських покидьків на території нашої землі! Долучайтесь до моєї сторінки тут на Фейсбуці!" - написала зірка.
В коментарях дописувачі підтримали Олю Полякову:
Раніше Оля Полякова розповіла, що подругу її дочки розстріляли в авто з написом "Діти"
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