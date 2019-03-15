Огляд IQOS 3: особистий досвід журналіста

IQOS 3 став ще більш витонченим і вишуканим, ніж його попередники

IQOS – система для нагревания табака, которая неполных пять лет назад заставила заговорить о себе множество людей. Эта разработка Philip Morris стала предметом активных обсуждений среди курильщиков, а сам гаджет успели назвать революционным. Помню, особенно активно выход на рынок этого девайса обсуждали в привычных мне журналистских кругах.

"Ты еще не пробовала IQOS? Почему?" – такой вопрос нередко мне приходилось слышать от коллег. Так сложилось, что те мои коллеги, которые раньше курили сигареты, в какой-то момент отказались от них и перешли на менее вредный по своему действию на организм гаджет для нагревания табака. Пример коллег не прошел и мимо меня: попробовав новое устройство IQOS, уже не захотела от него отказаться.

На официальном сайте бренда iqos.ua можно заказать бесплатный тест-драйв IQOS на 5 дней. Я не преминула воспользоваться возможностью. Что из этого получилось – в материале. Я пройдусь по всем важным для меня составляющим:

Дизайну и внешнему виду (да, для меня это важно)

Особенностям эксплуатации

"Фишкам"

Ощущениям от использования и вкусу

Тест IQOS: знакомство с устройством

Первое впечатление, еще даже до тестирования, очень приятное. Сдержанный премиальный дизайн коробки, в которую заботливо уложен девайс, сразу производит хорошее впечатление. Думаю, это придется по душе ценителям любых качественных гаджетов: упаковка, несомненно, играет роль. Сам девайс выполнен из приятного на ощупь пластика, комфортно держится в руке.

Последняя версия IQOS называется IQOS 3. По словам разработчиков, эта модель стала более "быстрой" и "мощной". Визуально сразу можно заметить новый дизайн: этот девайс стал еще более стильным и заметно более узким. Корпус покрыт приятной матовой софт-тач краской. Кроме классических белого и черного цвета, появились также золотой и синий. Коллеги сразу заметили: в дополнение к "золотому" смартфону новый цвет подходит идеально. По этой причине он может стать гармоничным дополнением к вашим любимым гаджетам. Выглядит IQOS 3 гораздо лаконичнее и приятнее своих предшественников: количество деталей сведено к минимуму, а от этого - только лучше.

Фото: Новая изящная модель IQOS 3

Второе удивление - удобство использования IQOS

О том, что устройство в использовании очень простое, во множестве обзоров на YouTube сказано уже много. Здесь лишь стоит добавить пару моментов: слышать об удобстве устройства – одно, а самому убедиться в этом на практике – совсем иное. Все дело в том, что при первом использовании читать инструкцию мне даже не пришлось. Акцент на интуитивности использования был очевиден: достаем стик, вставляем его в держатель. Делать это нужно аккуратно, чтобы стик соприкоснулся с нагревательным элементом внутри держателя. О готовности устройства сообщает мигание кнопки и двойная вибрация держателя. Об окончании сеанса сигнализирует более короткая вибрация. Вот и все! Очень просто.

К инструкции IQOS я возвращалась, лишь чтобы уточнить некоторые нюансы. Например, как чистить девайс от крупинок табака и сколько нужно заряжать его от USB или с использованием обычной розетки.

В чем же главная особенность IQOS?

Прежде всего, в том, что устройство не производит горения. Это, пожалуй, его главное достоинство. Ведь чем старше мы становимся, тем чаще задумываемся над тем, какой вред приносит горение табака и бумаги в обычной сигарете. Здесь этого нет просто по определению!

Фото: Количество вредных веществ, попадающих в организм, в прямом смысле сводятся к минимуму. Согласно официальным данным, на 90-95%

Что происходит в IQOS 3 вместо пагубного для здоровья горения? Устройство нагревает табак до оптимальной температуры. При этом пользователь может в полной мере насладиться табачным ароматом и вкусом аэрозоля, но без вредного воздействия на организм. Конечно, о полном отсутствии вреда для организма говорить не стоит, ведь IQOS все же доставляет в кровь никотин. Но принцип его работы кардинально отличается от того, который предлагают нам производители сигарет. В итоге количество вредных веществ, попадающих в организм, в прямом смысле сводятся к минимуму. Согласно официальным данным, на 90-95%.

Первые три дня использования IQOS: никаких сигарет

Во время тестирования девайса сразу же замечаю интересную особенность: курить классические сигареты не хочется совсем! Будучи ранее лишь наслышанной о кардинальной разнице во вкусе-аромате от сигарет и IQOS, убеждаюсь в этом сама. В первый день использования устройства выкурила только одну сигарету, чтобы сравнить ощущения. Тут же пожалела об этом. Больше за три дня к сигаретам не возвращалась. Одно из отличий – отсутствие неприятного запаха сигаретного дыма. Его просто нет в процессе использования. В помещении после окончания использования воздух тоже остается чистым.

"О, наконец-то ты перешла на IQOS!" – подмечали внимательные коллеги.

Замечаю, что запах табака совсем не остается на руках и на волосах. Также он практически не остается и в помещении. Конечно, если использовать сразу несколько стиков подряд, то аромат в комнате или в переговорке чувствуется. Но разработчики позаботились о том, чтобы этот аромат был максимально приятным или хотя бы нейтральным и довольно быстро исчезал.

Мягкость и изящность ароматов – приятное отличие IQOS от заметной "жесткости" привычных сигарет. В третий день использования запах обычных сигарет стал казаться более резким и все более неприятным. В отличие от ароматов табака HEETS для IQOS.

Разборка IQOS после использования

И здесь я уже во второй раз убедилась в простоте использования девайса. О том, как разобрать IQOS 3, я догадалась, не читая инструкции. Это при том, что назвать меня опытным пользователем разного рода гаджетов нельзя. Простоту в использовании я скорее отношу к заслуге разработчиков, о чем они заранее позаботились.

Нужно просто снять верхнюю часть держателя, достать сам стик, при необходимости – очистить буквально парой движений от табака, оставшегося внутри. После этого – поместить держатель обратно в устройство и буквально немного дозарядить его. Опять-таки, нажатием буквально одной кнопки. Простота использования – несомненный "плюс" IQOS. Но есть здесь важный нюанс: я заметила, что подзарядка проходит в течение примерно пяти минут. Это может показаться небольшим "минусом" тем, кто привык курить одну сигарету за одной. Но, как по мне, стоит просто отказаться от такой привычки, и тогда перерыв между выкуриванием стика с легкостью превратит "минус" в очевидный "плюс".

Буду ли я возвращаться к сигаретам? После впечатлений от IQOS – скорее нет. Мне подошло все: вкус, дизайн, сам процесс использования.

Фото: IQOS 3 - интуитивно простое в использовании устройство

Кого может заинтересовать IQOS?

По моему мнению – любого курильщика, который в силу разных причин пока не хочет отказываться от привычки курения в целом. Если вы уже пребываете в поисках аналога сигарет, рекомендую рассмотреть IQOS. Важный нюанс – те, кто не курит и курить не собирается, не стоит пробовать совсем!

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