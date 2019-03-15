Огляд IQOS 3: особистий досвід журналіста

Фото: IQOS 3

IQOS 3 став ще більш витонченим і вишуканим, ніж його попередники

IQOS – система для нагрівання тютюну, яка неповних п'ять років тому примусила заговорити про себе безліч людей. Ця розробка Philip Morris стала предметом активних обговорень серед курців, а сам гаджет встигли назвати революційним. Пам'ятаю, особливо активно вихід на ринок цього девайса обговорювали у звичних мені журналістських колах.

"Ти ще не пробувала IQOS? Чому?" – таке питання нерідко мені доводилося чути від колег. Так склалося, що ті мої колеги, які раніше курили сигарети, в якийсь момент відмовилися від них, і перейшли на менш шкідливий за своєю дією на організм гаджет для нагрівання тютюну. Приклад колег не пройшов і повз мене: спробувавши новий пристрій IQOS, вже не захотіла від нього відмовитися.

На офіційному сайті бренду iqos.ua можна замовити безкоштовний тест-драйв IQOS на 5 днів. Я не забула скористатися можливістю. Що з цього вийшло – в матеріалі. Я пройдуся по всіх важливих для мене складових:

Дизайну і зовнішньому вигляду (так, для мене це важливо)

Особливостях експлуатації

"Фішках"

Відчуттях від використання і смаку

Тест IQOS: знайомство з пристроєм

Перше враження, ще навіть до тестування, дуже приємне. Стриманий преміальний дизайн коробки, в яку дбайливо вкладений девайс, відразу справляє гарне враження. Думаю, це сподобається шанувальникам будь-яких якісних гаджетів: упаковка, безсумнівно, грає роль. Сам девайс виконаний з приємного на дотик пластика, комфортно тримається в руці.

Остання версія IQOS називається IQOS 3. За словами розробників, ця модель стала більш "швидкою" і "потужною". Візуально відразу можна помітити новий дизайн: цей девайс став ще більш стильним і помітно більш вузьким. Корпус покритий приємною матовою софт-тач фарбою. Крім класичних білого і чорного кольору, з'явилися також золотий і синій. Колеги відразу помітили: в доповнення до "золотого" смартфону новий колір підходить ідеально. З цієї причини він може стати гармонійним доповненням до ваших улюблених гаджетів. Виглядає IQOS 3 набагато лаконічніше і приємніше своїх попередників: кількість деталей зведено до мінімуму, а від цього - тільки краще.

Фото: Нова витончена модель IQOS 3

Друге здивування - зручність використання IQOS

Про те, що пристрій в використанні дуже простий, у безлічі оглядів на YouTube сказано вже багато. Тут лише варто додати пару моментів: чути про зручність пристрою – одне, а самому переконатися в цьому на практиці – зовсім інше. Вся справа в тому, що при першому використанні читати інструкцію мені навіть не довелося. Акцент на інтуїтивності використання був очевидний: дістаємо стік, вставляємо його в тримач. Робити це потрібно акуратно, щоб стік стикнувся з нагрівальним елементом всередині тримача. Про готовність пристрою повідомляє миготіння кнопки і подвійна вібрація девайсу. Про закінчення сеансу сигналізує більш коротка вібрація. От і все! Дуже просто.

До інструкції IQOS я поверталася, лише аби уточнити деякі нюанси. Наприклад, як чистити девайс від крупинок тютюну і скільки потрібно заряджати від USB або з використанням звичайної розетки.

У чому ж головна особливість IQOS?

Перш за все, в тому, що пристрій не виробляє горіння. Це, мабуть, його головна перевага. Адже чим старшими ми стаємо, тим частіше замислюємося над тим, яку шкоду приносить горіння тютюну і паперу у звичайній сигареті. Тут цього немає просто за визначенням!

Фото: Кількість шкідливих речовин, що потрапляють в організм, у прямому сенсі зводяться до мінімуму. Згідно з офіційними даними, на 90-95%

Що відбувається в IQOS 3 замість шкідливого для здоров'я горіння? Пристрій нагріває тютюн до оптимальної температури. При цьому користувач може повною мірою насолодитися тютюновим ароматом і смаком аерозолю, але без шкідливого впливу на організм. Звичайно, про повну відсутність шкоди для організму говорити не варто, адже IQOS все ж доставляє в кров-нікотин. Але принцип його роботи кардинально відрізняється від того, що пропонують нам виробники сигарет. У результаті кількість шкідливих речовин, що потрапляють в організм, в прямому сенсі зводяться до мінімуму. Згідно з офіційними даними, на 90-95%.

Перші три дні використання IQOS: ніяких сигарет

Під час тестування девайса відразу ж помічаю цікаву особливість: курити класичні сигарети не хочеться зовсім! До цього лише чувши про кардинальну різницю у смаку-ароматі від сигарет і IQOS, переконуюся в цьому сама. У перший день використання пристрою викурила тільки одну сигарету, щоб порівняти відчуття. Відразу пошкодувала про це. Більше за три дні до сигарет не поверталася. Одна з відмінностей – відсутність неприємного запаху сигаретного диму. Його просто немає у процесі використання. У приміщенні після закінчення використання повітря теж залишається чистим.

"О, нарешті ти перейшла на IQOS!" – помічали уважні колеги.

Підмічаю, що запах тютюну зовсім не залишається на руках і на волоссі. Також він практично не залишається і в приміщенні. Звичайно, якщо використовувати відразу кілька стіків поспіль, то аромат в кімнаті або в переговорні відчувається. Але розробники подбали про те, щоб цей аромат був максимально приємним чи хоча б нейтральним і досить швидко зникав.

М'якість і витонченість ароматів – приємна відмінність IQOS від помітної "жорсткості" звичних сигарет. У третій день використання запах звичайних сигарет став здаватися більш різким і все більш неприємним. На відміну від ароматів тютюну HEETS для IQOS.

Розбирання IQOS після використання

І тут я вже вдруге переконалася в простоті використання девайсу. Про те, як розібрати IQOS 3, я здогадалася, не читаючи інструкції. Це при тому, що назвати мене досвідченим користувачем різного роду гаджетів не можна. Простоту у використанні я швидше відношу до заслуги розробників, про що вони заздалегідь подбали.

Треба просто зняти верхню частину тримача, дістати сам стік, при необхідності – очистити буквально парою рухів від тютюну, що залишився всередині. Після цього помістити тримач назад у пристрій і буквально трохи дозарядити його. Знову-таки, буквально одним натисканням кнопки. Простота використання – безсумнівний "плюс" IQOS. Але тут є важливий нюанс: я помітила, що підзарядка проходить протягом приблизно п'яти хвилин. Це може здатися невеликим "мінусом" тим, хто звик курити одну сигарету за одною. Але, як на мене, варто просто відмовитись від такої звички, і тоді перерва між викурюванням стіка з легкістю перетворить "мінус" на очевидний "плюс".

Чи буду я повертатися до сигарет? Після вражень від IQOS – скоріше ні. Мені все підійшло: смак, дизайн, сам процес використання.

Фото: IQOS 3 - інтуїтивно простий у використанні пристрій

Кого може зацікавити IQOS?

На мою думку, будь-якого курця, який в силу різних причин поки що не хоче відмовлятися від звички куріння в цілому. Якщо ви вже перебуваєте в пошуках аналогу сигарет, рекомендую розглянути IQOS. Важливий нюанс – ті, хто не курить і курити не збирається, не варто пробувати зовсім!

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