Новий секс-символ ЗСУ: що відомо про фітнес-тренера Євгена, від очей якого мліють дівчата

Зараз Євген служить в лавах ЗСУ, захищаючи рідну землю від окупанта. Офіцер поліції України, родом з Чернігівської області, він з першого дня вторгнення РФ, відправився захищати нашу країну від окупантів.

Судячи з його фото і відео, хлопець готовий до одруження, проте його серце вільне і відкрите до кохання.

Евген Іващенко захоплюється спортом, любить тварин. Його фото і ролики в соціальних мережах набирають десятки тисяч лайків і коментарів.

Дивіться нижче на українського військового, від очей якого можна зомліти.

Фото і відео: Євген Іващенко (instagram.com/yevhenii.ivashchenko)