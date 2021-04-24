Нічні морози і штормовий вітер: яким областям з погодою не пощастить

Погода в Україні в суботу, 26 квітня, очікується сонячною і сухою в більшості областей країни. Нічні морози зміняться невеликим потеплінням, а короткочасні дощі зачеплять тільки північні області.

Про це повідомили на сайті Українського гідрометцентру.

На сході України вночі пройде дощ, Вдень без істотних опадів. Очікується сильний штормовий вітер. Температура повітря вночі становитиме від + 5 до +8 градусів, вдень від +12 до + 15 градусів.

У південній частині нічними морозами зачепить Миколаївську область, в інших від + 3 до + 6 градусів. Вдень без істотних опадів, від +13 до + 15 градусів. Очікується сильний вітер з поривами. У Криму без опадів, сильний вітер, вночі + 4 +6 градусів, вдень +14 + 16 градусів.

На півночі очікується відчутне похолодання і ймовірний невеликий дощ. Вночі в регіоні від -1 до -3 градусів, вдень +7 +9 градусів.

У західних областях також прогнозуються нічні морози, до -3 градусів. Без істотних опадів у всіх областях регіону, можливий сильний вітер. Вдень прогріється до + 8 + 11 градусів.

У центральній частині країни морозами зачепить Черкаси, там прогнозується до -3 градусів, в інших в нічні години до +3 градусів, вдень від +8 до +11 градусів. Опади не прогнозуються, можливий сильний вітер.

У Києві можливий невеликий дощ вдень, вночі без опадів. Вітер північно-західний, зі штормовими поривами. Вночі в столиці від 0 до -2 градусів, вдень +7 +9 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 24 квітня