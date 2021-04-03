Нічні морози і короткочасні дощі: які області погода на вихідних не потішить

Погода в Україні у суботу, 3 квітня

На сході дощами зачепить Луганську і Донецьку області, в інших невеликі опади можливі вночі, а вдень буде сухо. Очікується посилення вітру. Вночі в регіоні +3 +6 градусів, вдень від +9 до +12 градусів.

У південній частині дощ буде йти вночі, вдень очікується ясна та суха погода. Вночі +3 +6 градусів, вдень прогріється до +11 +14 градусів, в Одесі до +10 градусів. В Криму пройде невеликий дощ, вночі - +4 +6 градусів, вдень +11 +13 градусів.

На півночі без істотних опадів, сухо. Вночі від 0 до +2 градусів, удень повітря прогріється до +9 +11 градусів.

Більшу частину західних областей накриє короткочасними дощами, вночі температура знизиться до -2 градусів, вдень прогріється до +8 +11 градусів.

У центрі нічний дощ закінчиться до ранку і весь день буде сухо і ясно. Вночі +2 +4 градуси, вдень +10 +13 градусів.

У Києві 3 квітня без істотних опадів, очікується ясна погода. Вночі у столиці від 0 до +2 градусів, вдень +8 +10 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 3 квітня

Погода в Україні в неділю, 4 квітня

Схід країни охопить дощами, сухо буде тільки в Харкові. Вночі в регіоні очікується від 0 до +3 градусів, вдень від +8 до +11 градусів.

У південній частині країни буде йти дощ, місцями сильний. Нічна температура повітря становитиме +2 +6 градусів, вдень очікується від +7 до +10 градусів. У Криму можливий дощ, вночі - +4 +6 градусів, вдень від +10 до +12 градусів.

На півночі без істотних опадів, можливо невелике посилення вітру. Вночі в регіоні від 0 до -2 градусів, вдень прогріється до +9 +11 градусів.

У західних областях дощі відступлять, але очікується посилення вітру. Нічна температура очікується від 0 до -2 градусів, вдень у більшості областей +9 +11 градусів, у Львові +6 +8 градусів.

У центрі буде йти дощ вночі та вдень, можливе посилення вітру. Вночі від -1 до +2 градусів, вдень прогріється до +8 +11 градусів.

У Києві 4 квітня без істотних опадів, невеликий вітер. Вночі у столиці від -1 до +1 градуса, вдень до +9 +11 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 4 квітня