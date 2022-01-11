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Названо три найкращі дієти для схуднення: що потрібно їсти, а від чого варто відмовитися

Автор: Дмитрий Войналович

Яку дієту обрати для схуднення, але при цьому, щоб вона не була шкідливою для здоров'я? Це питання, яким задаються мільйони людей у всьому світі, в тому числі - в Україні.

Тож ми готові прямо зараз назвати три найкращі дієти для схуднення, а також розповісти, що при кожній з них можна їсти, а від чого варто відмовитися.

Отож. Дієтологи і лікарі, опитані U.S. News, стверджують: флексітаріанська, волюметрична (об'ємна) і дієта Weight Watchers - найефективніші у питанні скидання ваги.

Флексітаріанська дієта

Її назва походить від поєднання двох слів - flexible і vegetarian ("гнучкий" і "вегетаріанський").

Яку їжу можна їсти

Важливо зробити акцент на такій їжі:

  • цільнозернові продукти (кіноа, коричневий рис і овес)
  • рослинний білок (чорні боби, квасоля, нут, сочевиця, тофу, темпе та едамаме)
  • горіхи, насіння
  • яйця
  • фрукти та овочі
  • молочні продукти або рослинне молоко та йогурт
  • здорові жири (авокадо, оливкова олія).

Що не можна їсти

Ця дієта полягає не в уникненні якихось конкретних продуктів, а у покращенні загальної якості харчування. Зокрема, у вживанні більшої кількості рослинної їжі.

Флекситаріанська дієта сформована відповідно до філософії її "батька" - дієтолога Дона Джексона Блатнера: "їжте більше рослин і робіть все, що хочете".

Але варто обмежити вживання тваринного білка, в тому числі курки, індички, свинини, червоного м’яса.

Алкоголь можна вживати у помірних кількостях - один напій в день для жінок і два для чоловіків.

Волюметрична (об'ємна) дієта

Ці дієта, запроваджена професоркою Барбарою Роллс, як і попередня, більше про підхід до харчування.

Яку їжу можна їсти

При об'ємній дієті варто зробити ставку на:

  • будь-які фрукти та овочі без крохмалю, свіжі або заморожені
  • бульйони
  • рибу і птицю
  • квасолю та інші бобові
  • цільнозернові продукти

Щодо алкоголю, то жінкам можна випивати один напій в день, а чоловікам - не більше двох.

Що не можна їсти

Повністю варто відмовитися від шкідливих або нездорових продуктів. Тобто, цукерки, чіпси, печиво, борошняні десерти, морозиво мають перестати бути у вашому раціоні.

Також табу на оброблене м'ясо - нарізки, ковбасу, бекон.

Ще не вживайте білий хліб, бублики, макарони, напівфабрикати (млинці, вафлі, вареники).

Під час волюметричної дієти варто себе обмежити у горіхах та насінні, вершковому маслі та олії, молочних продуктах, картоплі, кукурудзі та горосі.

Дієта Weight Watchers

Це популярна останнім часом дієта-гра. Її ще називають "дієтою по балах". Для її дотримання існує безліч різноманітних мобільних додатків.

Дана дієта не забороняє вживання будь-яких продуктів. Але при цьому, кожен з них має певну оцінку (бал). Якщо ви хочете схуднути, то слід наїсти за день якомога менше балів.

Наприклад, з'ївши виноград, ви отримаєте 1 бал, шматочок піци - 4,5 бала, банан - 2 бали тощо. Якщо в день ви маєте набрати умовно 100 балів, то, відповідно, ви можете з'їсти за раз кілька піц і протягом дня більше - нічого. Але, зрозуміло, це негативно вплине на ваше здоров'я. Тому ліпше їсти більше фруктів і овочів. Тим більше, що за деякі з них бали не нараховуються взагалі.

Найбільше балів принесуть вам такі продукти (саме вони є найшкідливішими при цій дієті):

  • куповане печиво
  • ковбаси
  • алкоголь
  • газовані солодкі напої
  • різноманітні куповані соуси і заправки
  • фастфуд
  • смажені у фритюрі продукти
  • йогурти з наповнювачами

Зауважте, що підрахунок балів варіюється в залежності від фізичної активності, віку, ваги, росту та статі людини - все це можна вказати і відслідковувати у додатках.

Раніше дієтолог і нутріціолог назвала бутерброд, який покращує гормональний фон та продовжує молодість.

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