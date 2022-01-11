Названо три найкращі дієти для схуднення: що потрібно їсти, а від чого варто відмовитися
Яку дієту обрати для схуднення, але при цьому, щоб вона не була шкідливою для здоров'я? Це питання, яким задаються мільйони людей у всьому світі, в тому числі - в Україні.
Тож ми готові прямо зараз назвати три найкращі дієти для схуднення, а також розповісти, що при кожній з них можна їсти, а від чого варто відмовитися.
Отож. Дієтологи і лікарі, опитані U.S. News, стверджують: флексітаріанська, волюметрична (об'ємна) і дієта Weight Watchers - найефективніші у питанні скидання ваги.
Флексітаріанська дієта
Її назва походить від поєднання двох слів - flexible і vegetarian ("гнучкий" і "вегетаріанський").
Яку їжу можна їсти
Важливо зробити акцент на такій їжі:
- цільнозернові продукти (кіноа, коричневий рис і овес)
- рослинний білок (чорні боби, квасоля, нут, сочевиця, тофу, темпе та едамаме)
- горіхи, насіння
- яйця
- фрукти та овочі
- молочні продукти або рослинне молоко та йогурт
- здорові жири (авокадо, оливкова олія).
Що не можна їсти
Ця дієта полягає не в уникненні якихось конкретних продуктів, а у покращенні загальної якості харчування. Зокрема, у вживанні більшої кількості рослинної їжі.
Флекситаріанська дієта сформована відповідно до філософії її "батька" - дієтолога Дона Джексона Блатнера: "їжте більше рослин і робіть все, що хочете".
Але варто обмежити вживання тваринного білка, в тому числі курки, індички, свинини, червоного м’яса.
Алкоголь можна вживати у помірних кількостях - один напій в день для жінок і два для чоловіків.
Волюметрична (об'ємна) дієта
Ці дієта, запроваджена професоркою Барбарою Роллс, як і попередня, більше про підхід до харчування.
Яку їжу можна їсти
При об'ємній дієті варто зробити ставку на:
- будь-які фрукти та овочі без крохмалю, свіжі або заморожені
- бульйони
- рибу і птицю
- квасолю та інші бобові
- цільнозернові продукти
Щодо алкоголю, то жінкам можна випивати один напій в день, а чоловікам - не більше двох.
Що не можна їсти
Повністю варто відмовитися від шкідливих або нездорових продуктів. Тобто, цукерки, чіпси, печиво, борошняні десерти, морозиво мають перестати бути у вашому раціоні.
Також табу на оброблене м'ясо - нарізки, ковбасу, бекон.
Ще не вживайте білий хліб, бублики, макарони, напівфабрикати (млинці, вафлі, вареники).
Під час волюметричної дієти варто себе обмежити у горіхах та насінні, вершковому маслі та олії, молочних продуктах, картоплі, кукурудзі та горосі.
Дієта Weight Watchers
Дієта WW полягає не лише у скиданні зайвих кілограмів. Її основна ціль - надихнути вас у цілому на здоровий спосіб життя, щоб покращити загальне самопочуття.
Це популярна останнім часом дієта-гра. Її ще називають "дієтою по балах". Для її дотримання існує безліч різноманітних мобільних додатків.
Дана дієта не забороняє вживання будь-яких продуктів. Але при цьому, кожен з них має певну оцінку (бал). Якщо ви хочете схуднути, то слід наїсти за день якомога менше балів.
Наприклад, з'ївши виноград, ви отримаєте 1 бал, шматочок піци - 4,5 бала, банан - 2 бали тощо. Якщо в день ви маєте набрати умовно 100 балів, то, відповідно, ви можете з'їсти за раз кілька піц і протягом дня більше - нічого. Але, зрозуміло, це негативно вплине на ваше здоров'я. Тому ліпше їсти більше фруктів і овочів. Тим більше, що за деякі з них бали не нараховуються взагалі.
Найбільше балів принесуть вам такі продукти (саме вони є найшкідливішими при цій дієті):
- куповане печиво
- ковбаси
- алкоголь
- газовані солодкі напої
- різноманітні куповані соуси і заправки
- фастфуд
- смажені у фритюрі продукти
- йогурти з наповнювачами
Зауважте, що підрахунок балів варіюється в залежності від фізичної активності, віку, ваги, росту та статі людини - все це можна вказати і відслідковувати у додатках.
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