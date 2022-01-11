Названо три найкращі дієти для схуднення: що потрібно їсти, а від чого варто відмовитися

Яку дієту обрати для схуднення, але при цьому, щоб вона не була шкідливою для здоров'я? Це питання, яким задаються мільйони людей у всьому світі, в тому числі - в Україні.

Тож ми готові прямо зараз назвати три найкращі дієти для схуднення , а також розповісти, що при кожній з них можна їсти, а від чого варто відмовитися.

Отож. Дієтологи і лікарі, опитані U.S. News, стверджують: флексітаріанська, волюметрична (об'ємна) і дієта Weight Watchers - найефективніші у питанні скидання ваги.

Флексітаріанська дієта

Її назва походить від поєднання двох слів - flexible і vegetarian ("гнучкий" і "вегетаріанський").

Яку їжу можна їсти

Важливо зробити акцент на такій їжі:

цільнозернові продукти (кіноа, коричневий рис і овес)

рослинний білок (чорні боби, квасоля, нут, сочевиця, тофу, темпе та едамаме)

горіхи, насіння

яйця

фрукти та овочі

молочні продукти або рослинне молоко та йогурт

здорові жири (авокадо, оливкова олія).

Що не можна їсти

Ця дієта полягає не в уникненні якихось конкретних продуктів, а у покращенні загальної якості харчування. Зокрема, у вживанні більшої кількості рослинної їжі.

Флекситаріанська дієта сформована відповідно до філософії її "батька" - дієтолога Дона Джексона Блатнера: "їжте більше рослин і робіть все, що хочете".

Але варто обмежити вживання тваринного білка, в тому числі курки, індички, свинини, червоного м’яса.

Алкоголь можна вживати у помірних кількостях - один напій в день для жінок і два для чоловіків.

Волюметрична (об'ємна) дієта

Ці дієта, запроваджена професоркою Барбарою Роллс, як і попередня, більше про підхід до харчування.

Яку їжу можна їсти

При об'ємній дієті варто зробити ставку на:

будь-які фрукти та овочі без крохмалю, свіжі або заморожені

бульйони

рибу і птицю

квасолю та інші бобові

цільнозернові продукти

Щодо алкоголю, то жінкам можна випивати один напій в день, а чоловікам - не більше двох.

Що не можна їсти

Повністю варто відмовитися від шкідливих або нездорових продуктів. Тобто, цукерки, чіпси, печиво, борошняні десерти, морозиво мають перестати бути у вашому раціоні.

Також табу на оброблене м'ясо - нарізки, ковбасу, бекон.

Ще не вживайте білий хліб, бублики, макарони, напівфабрикати (млинці, вафлі, вареники).

Під час волюметричної дієти варто себе обмежити у горіхах та насінні, вершковому маслі та олії, молочних продуктах, картоплі, кукурудзі та горосі.

Дієта Weight Watchers

Дієта WW полягає не лише у скиданні зайвих кілограмів. Її основна ціль - надихнути вас у цілому на здоровий спосіб життя, щоб покращити загальне самопочуття.

Це популярна останнім часом дієта-гра. Її ще називають "дієтою по балах". Для її дотримання існує безліч різноманітних мобільних додатків.

Дана дієта не забороняє вживання будь-яких продуктів. Але при цьому, кожен з них має певну оцінку (бал). Якщо ви хочете схуднути, то слід наїсти за день якомога менше балів.

Наприклад, з'ївши виноград, ви отримаєте 1 бал, шматочок піци - 4,5 бала, банан - 2 бали тощо. Якщо в день ви маєте набрати умовно 100 балів, то, відповідно, ви можете з'їсти за раз кілька піц і протягом дня більше - нічого. Але, зрозуміло, це негативно вплине на ваше здоров'я. Тому ліпше їсти більше фруктів і овочів. Тим більше, що за деякі з них бали не нараховуються взагалі.

Найбільше балів принесуть вам такі продукти (саме вони є найшкідливішими при цій дієті):

куповане печиво

ковбаси

алкоголь

газовані солодкі напої

різноманітні куповані соуси і заправки

фастфуд

смажені у фритюрі продукти

йогурти з наповнювачами

Зауважте, що підрахунок балів варіюється в залежності від фізичної активності, віку, ваги, росту та статі людини - все це можна вказати і відслідковувати у додатках.