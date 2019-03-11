Чи можна схуднути в пост? Дієтолог дала важливі поради

Дієтолог запропонувала не розглядати піст у якості дієти

Специалист по правильному питанию и фитнес-тренер Катя Медушкина рассказала, о заблуждениях по поводу Великого поста, которым некоторые украински пытаются воспользоваться как диетой. Она рассказала, что некоторые стараются придерживаться поста, чтобы "очистить организм", но ведь Великий Пост - это совсем не о похудении.

Фото: (pixabay.com)

"Великий пост — это не диета! Если для вас Великий Пост, это еще одна попытка похудеть - не страдайте ерундой! Питайтесь сбалансировано и у вас все получится" - утверждает диетолог.

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По мнению Кати, никогда не нужно рассматривать желание придерживаться поста как средство избавления от лишних килограмм, ведь сбалансированным питанием можно добиться гораздо лучших результатов и сороки гораздо меньшие, при этом соблюдать суточную норму КБЖУ будет гораздо проще, так как не нужно думать, чем заменить животные белки и жиры.

А для тех, кто будет соблюдать Великий Пост по убеждениям, Медушкина сделала шпаргалку по постному питанию. Она отметила, что питание во время поста должно оставаться сбалансированным, как по белкам, так и по жирам и содержать все необходимые аминокислоты, многие из которых могут поступить организм только извне, вместе с пищей. Что особенно важно для тех, кто ведет активный образ жизни, стоит обратить внимание на то, чтобы не просто убирать животные белки и жиры, а заменить их на растительные.

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Растительные источники белка:

Фото: (pixabay.com)

Бобовые (фасоль, нут, чечевица, маш, горох) - от 20 до 25 гр белка/100 гр

Орехи и семечки - от 10 до 25 гр белка/100 гр

Крупы (гречка, цельный рис)

Грибы (сушеные, свежие, замороженные)

Цветная капуста, шпинат, петрушка

Тофу (сыр или творог) и другие соевые продукты

Спирулина (растительный белок усваивается хуже, чем животный, поэтому во время поста можно увеличить его потребление).

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Растительные источники жиров:

Фото: (pixabay.com)



Растительные масла (льняное, оливковое, кунжутное, тыквенное)

Растительное молоко (кунжутное, миндальное, кокосовое)

Авокадо

Орехи (кедровые, миндаль, грецкие, фундук, фисташки, арахис)

Семечки (подсолнечник, тыква, льняные, кунжутные)

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