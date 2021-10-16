Потужний приплив енергії і тепла: астрологи назвали головних щасливчиків 16 і 17 жовтня

Гороскоп на 16-17 жовтня для всіх

У суботу очікується потужний приплив енергії, яка дозволить вирішити найскладніші завдання і запустити проєкти, які раніше були непідйомні. Робота на цих вихідних стане успішною, розв'язання побутових питань - легким. Однак варто відпочити й обов'язково подихати свіжим повітрям - природа буде сильно впливати на самопочуття і настрій.

У неділю варто приділити час і увагу своїй родині. Проведіть його з батьками, друзями, коханою людиною і дітьми. Можна зайнятися будь-яким відпочинком, найважливіше – перебувати поруч фізично і морально.

Кому пощастить 16 і 17 жовтня

Близнюки

Близнюки можуть на цих вихідних розраховувати на романтичне побачення, і воно запам'ятається на все життя. Воно принесе виключно позитивні емоції й може виявитися більш результативними, ніж десяток попередніх. Не виключено визнання в любові та навіть пропозицію руки й серця. Подумайте заздалегідь, про що ви готові поговорити зі своєю половинкою.

Діва

Зірки радять Дівам відправлятися на шопінг і придбати у свій гардероб ті речі, про які вже давно мріялося. Покупки виявляться вдалими, ціни приємно здивують і пощастить виявити унікальну річ – вінтажну або антикварну. Вона може стати розкішним подарунком для когось із ваших близьких.

Скорпіон

Вихідні принесуть вам несподівану зустріч з людиною, якого ви вже кілька років не бачили, але дуже хотіли дізнатися, як у неї справи. Така можливість у вас з'явиться, і давній знайомий сам вийде на зв'язок і проявить інтерес. Спілкування подарує приємні спогади про минуле і дасть несподівану можливість в майбутньому – це буде пов'язано з кар'єрою.