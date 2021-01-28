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Хуртовини та сильні зливи: в яких областях буде найбільш небезпечна погода

Четвер 28 січня 2021 06:25
Хуртовини та сильні зливи: в яких областях буде найбільш небезпечна погода
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе серйозні неприємності у четвер, 28 січня. Синоптики прогнозують опади і шквальний вітер по всій країні, але в деяких областях можливі навіть хуртовини і холодні зливи - в залежності від температури повітря.

В Укргідрометцентрі назвали області з найнебезпечнішою погодою і показали синоптичні карти. Судячи з них, циклон розгуляється не на жарт.

Сильні снігопади у четвер, 28 січня, вірогідні в Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях. В Сумській і Полтавській - зливи з мокрим снігом. В інших південно-східних областях дощі, а в Київській, Житомирській та Вінницькій області - сніг. Менше всього опадів буде на Заході - тут можливий невеликий сніг.

Температура найвищою буде у східних областях - вдень +4+8, вночі +2+5, на інших територіях - від +1 до -3, вдень 0... -5 вночі.

У Києві четвер буде зі снігом, температура протягом доби 0... -2 морозу, вітер від 7 до 12 метрів в секунду.

Хуртовини та сильні зливи: в яких областях буде найбільш небезпечна погода

Погода в Україні 28 січня (скрін: meteo.gov.ua)

Про погіршення погодних умов попередила також і синоптик Наталка Діденко.

А ось кліматологи розповіли, чого чекати від погоди в Україні в 2021 році, і чому синоптичні рекорди для нас скоро стануть нормою.

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