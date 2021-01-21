Маша Єфросиніна "знущається" над зірками: вже постраждали Полякова, Каменських і Монатік

Телеведуча Маша Єфросиніна схоже освоїла новий жанр "троллінгу". 41-річна зірка жартує над українськими селебретіс, які відправилися відпочивати в теплі краї, в той час, як в Україні мороз і сніг.

Маша записує пародії на відео і фото, які зірки викладають у своїх соцмережах. Дісталося вже Олі Поляковій, Насті Каменських і Дімі Монатику, які за збігом обставин всі відпочивають на Мальдівах. Пародії Маша викладає в Instagram.

Останньою "жертвою" Маші стала Оля Полякова, яка грайливо позувала в купальнику. Єфросиніна ж одягнула верх від купальника на пуховик і теж "попускала бісики" на камеру.

"Льолік, хоч заздрість не моє, але ти вже повертайся - сніг тане..." - звернулася Маша до "королеви ночі".

Маша Єфросиніна тролить Олю Полякову (відео: instagram.com/mashaefrosinina)

А днем раніше телеведуча повторила стійку на голові, яку показав Діма Монатік з пляжу. Тільки Маша замість піску обрала сніг.

Маша Єфросиніна повторила стійку Дмитра Монатіка (відео: instagram.com/mashaefrosinina)

А в пік лютих морозів Маша записала пародію на відпочиваючу Настю Каменських. На відео вона "поплавала" на снігу в порожньому басейні і подала чай з бубликами замість запропонованих Каменських екзотичних фруктів.

Маша Єфросиніна тролить Настю Каменських (відео: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна нещодавно перехворіла на коронавірус. Заразилася вона як раз напередодні Нового року. У ЗМІ з'явилася інформація, що вона важко переносить хворобу, але ведуча це спростувала. Правда зізналася, що після коронавірусу їй важко відновлюватися емоційно.

Схоже, тепер до зірки повернувся здоровий дух і почуття гумору, раз вона запустила серію відео, в яких тролить відпочиваючих в теплих краях українських селебретіс.