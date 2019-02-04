Тримайте емоції при собі: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 5 лютого

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на вівторок

Во вторник, 5 февраля, звезды рекомендуют знакам Зодиака быть более сдержанными в отношениях с любимыми. Если вам кажется, что вы делаете все возможное, чтобы угодить своей половинке, а она этого не ценит, то стоит сделать паузу. Выдохните, посчитайте до десяти и постарайтесь проанализировать ситуацию доскональнее. Возможно, вы не так друг друга поняли и все встанет на свои места.

Полный любовный гороскоп для всех знаков был опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен

В этот день ваш возлюбленный будет делать все возможное и невозможное для того, чтобы стать вам еще ближе. Однако велика вероятность того, что вы от него закроетесь и категорически не будете пускать его за черту в силу тех или иных убеждений. Занятие не из простых.

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Телец

В этот день ваш любимый человек проявит по отношению к вам удивительные заботу и нежность. Его желание помочь вам в решении ваших проблем будет настолько велико, что даже если проблем в вашей жизни не будет, вы их с удовольствием выдумаете, только чтобы сделать ему приятное.

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Близнецы

Сегодня вашему любимому человеку будет постоянно не везти по мелочам, что его раздражать будет бесконечно. Постарайтесь как-то снизить негативный эмоциональный фон и станьте его самой большой удачей этого дня, чтобы все неприятности на вашем фоне забылись и потускнели.

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Рак

У любого, даже самого неприятного события есть обратная сторона медали – блестящая и привлекательная. Сегодня вы в этом сможете убедиться. Возможно, милая девушка, наступившая вам на ногу 12-сантиметровой шпилькой, или лихой водитель, обрызгавший грязью ваш белый костюм, окажутся вашей половинкой. Не упустите свой шанс!

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Лев

Сегодня вашему любимому человеку захочется сделать вам маленький подарок. Он будет недорогим по цене, но очень дорогим по факту своего существования, поскольку само его наличие будет подтверждать: вы нужны и любимы, за ваше счастье борются и ради вашей улыбки готовы очень на многое.

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Дева

Сегодня звёзды ни в коем случае не призывают вас врать вашему любимому человеку, однако кое-что скрыть от него до поры - до времени просто необходимо во избежание многих ссор, казусов и взаимонепониманий. Расскажете ему всё потом, в более подходящей обстановке.

Весы

Если бы вы знали, что все сложится именно так, как сложится, вы бы наверняка поступили иначе или хотя бы подготовили себя морально к другому исходу событий. Что ж, все предугадать невозможно, особенно некоторые сюрпризы, которые время от времени преподносит вам ваша личная жизнь.

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Скорпион

Нынче будет важно узнать хоть что-нибудь о том, что о вас думает тот, кто вам так небезразличен. Если стесняетесь спросить лично, что было бы лучшим вариантом, нагрузите этой задачей друга. Заодно выясните — настоящий ли он.

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Стрелец

Сегодня, вполне возможно, вам не удастся встретиться с вашим любимым человеком. Что ж, это не беда, ведь и помимо него в вашей жизни есть много радостей, солнечностей и приятностей. А он все равно мысленно с вами, что бы ни случилось, равно как и вы всегда рядом с ним.

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Козерог

Не стоит верить целиком и полностью во все, что вам говорят. Вполне возможно, ваша половинка пользуется вашей доверчивостью, и вашим ушам вскоре потребуется гимнастика, чтобы они смогли удерживать всю навешанную на них лапшу. Если вы сегодня не услышите логики в заявлениях вашей половинки – значит, скорее всего, ее действительно там нет.

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Водолей

В этот день вам не стоит доверять первому впечатлению, которое у вас сложится о человеке, пытающимся добиться вашего расположения. Подождите, пока приязнь или неприязнь окончательно во что-либо оформится, и тогда уже принимайте решение касательно вашего дальнейшего поведения.

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Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку не захочется долго общаться с вами на одну и ту же тему, ибо душа его будет жаждать разнообразия в невообразимых количествах. Постарайтесь пойти душе навстречу, благо это не составит вам особого труда, а напротив, принесет множество приятных минут.

Ранее мы публиковали гороскоп удачи для всех знаков Зодиака.

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