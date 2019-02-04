Тримайте емоції при собі: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 5 лютого

Любовний гороскоп на 5 лютого. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на вівторок

У вівторок, 5 лютого, зірки рекомендують знакам Зодіаку бути більш стриманими у стосунках з коханими. Якщо вам здається, що ви робите все можливе, щоб догодити своїй половинці, а вона цього не цінує, то варто зробити паузу. Видихніть, порахуйте до десяти і постарайтеся проаналізувати ситуацію доскональнее. Можливо, ви не так один одного зрозуміли і все встане на свої місця.

Повний любовний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

В цей день ваш коханий буде робити все можливе і неможливе для того, щоб стати вам ще ближче. Однак велика ймовірність того, що ви від нього закроетесь і категорично не будете пускати його за межу в силу тих чи інших переконань. Заняття не з простих.

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Телець

В цей день ваш улюблений людина проявить по відношенню до вас дивовижні турботу і ніжність. Його бажання допомогти вам у вирішенні ваших проблем буде настільки велике, що навіть якщо проблем не буде у вашому житті, ви їх із задоволенням видумаєте, тільки щоб зробити йому приємне.

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Близнюки

Сьогодні вашій коханій людині постійно не везти по дрібницях, що його дратувати буде нескінченно. Постарайтеся якось знизити негативний емоційний фон і станьте його найбільшою удачею цього дня, щоб всі неприємності на вашому тлі забулися і потьмяніли.

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Рак

У будь-якого, навіть самого неприємного події є зворотна сторона медалі – блискуча і приваблива. Сьогодні ви зможете переконатися в цьому. Можливо, мила дівчина, що настала вам на ногу 12-сантиметрової шпилькою, або лихий водій, окропив брудом ваш білий костюм, виявляться вашою половинкою. Не пропустіть свій шанс!

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Лев

Сьогодні вашій коханій людині захочеться зробити маленький подарунок. Він буде недорогим за ціною, але дуже дорогим за фактом свого існування, оскільки сама його наявність буде підтверджувати: ви потрібні й улюблені, борються за ваше щастя і заради вашої посмішки готові дуже багато.

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Діва

Сьогодні зірки ні в якому разі не закликають вас брехати вашій коханій людині, проте дещо приховати від нього до пори - до часу просто необхідно уникнути багатьох сварок, казусів та взаимонепониманий. Розповісте йому все потім, в більш підходящої обстановці.

Ваги

Якщо б ви знали, що все складеться саме так, як складеться, ви б напевно вчинили інакше або хоча б підготували себе морально до іншого результату подій. Що ж, усе передбачити неможливо, особливо деякі сюрпризи, які час від часу підносить вам ваше особисте життя.

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Скорпіон

Нині буде важливо дізнатися хоч що-небудь про те, що про вас думає той, хто вам небайдужий. Якщо соромитеся запитати особисто, що було б кращим варіантом, навантажите цим завданням одного. Заодно перевірте — чи він справжній.

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Стрілець

Сьогодні, цілком можливо, вам не вдасться зустрітися з вашим коханою людиною. Що ж, це не біда, адже і крім нього у вашому житті є багато радощів, солнечностей і приємностей. А він все одно подумки з вами, що б не сталося, так само як і ви завжди поруч з ним.

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Козеріг

Не варто вірити цілком і повністю у все, що вам говорять. Цілком можливо, що ваша половинка користується вашою довірливістю, і ваших вух незабаром буде потрібно гімнастика, щоб вони змогли утримувати всю навешанную на них локшину. Якщо ви сьогодні не почуєте логіки в заявах вашої половинки – значить, швидше за все, її дійсно там немає.

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Водолій

В цей день вам не варто довіряти першому враженню, яке у вас складеться про людину, яка намагається домогтися вашого розташування. Зачекайте, поки приязнь чи неприязнь остаточно у що-небудь оформиться, і тоді вже приймайте рішення щодо вашого подальшого поведінки.

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Риби

Сьогодні вашій коханій людині не захочеться довго спілкуватися з вами на одну і ту ж тему, бо душа його буде жадати різноманітності в неймовірних кількостях. Постарайтеся піти душі назустріч, благо це не складе вам особливих зусиль, а навпаки, принесе безліч приємних хвилин.

Раніше ми публікували гороскоп удачі для всіх знаків Зодіаку.

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