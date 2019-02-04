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Тримайте емоції при собі: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 5 лютого

Lite » Стиль життя 04.02.2019 - 22:55
Тримайте емоції при собі: любовний гороскоп для знаків Зодіаку на 5 лютого
Любовний гороскоп на 5 лютого. Фото: instagram.com/horo_everyday

Астрологи розповіли, що приготували нам планети на вівторок

У вівторок, 5 лютого, зірки рекомендують знакам Зодіаку бути більш стриманими у стосунках з коханими. Якщо вам здається, що ви робите все можливе, щоб догодити своїй половинці, а вона цього не цінує, то варто зробити паузу. Видихніть, порахуйте до десяти і постарайтеся проаналізувати ситуацію доскональнее. Можливо, ви не так один одного зрозуміли і все встане на свої місця.

Повний любовний гороскоп для всіх знаків був опублікований на сторінці horo_everyday в Instagram.

Овен

В цей день ваш коханий буде робити все можливе і неможливе для того, щоб стати вам ще ближче. Однак велика ймовірність того, що ви від нього закроетесь і категорично не будете пускати його за межу в силу тих чи інших переконань. Заняття не з простих.

Телець

В цей день ваш улюблений людина проявить по відношенню до вас дивовижні турботу і ніжність. Його бажання допомогти вам у вирішенні ваших проблем буде настільки велике, що навіть якщо проблем не буде у вашому житті, ви їх із задоволенням видумаєте, тільки щоб зробити йому приємне.

Близнюки

Сьогодні вашій коханій людині постійно не везти по дрібницях, що його дратувати буде нескінченно. Постарайтеся якось знизити негативний емоційний фон і станьте його найбільшою удачею цього дня, щоб всі неприємності на вашому тлі забулися і потьмяніли.

Рак

У будь-якого, навіть самого неприємного події є зворотна сторона медалі – блискуча і приваблива. Сьогодні ви зможете переконатися в цьому. Можливо, мила дівчина, що настала вам на ногу 12-сантиметрової шпилькою, або лихий водій, окропив брудом ваш білий костюм, виявляться вашою половинкою. Не пропустіть свій шанс!

Лев

Сьогодні вашій коханій людині захочеться зробити маленький подарунок. Він буде недорогим за ціною, але дуже дорогим за фактом свого існування, оскільки сама його наявність буде підтверджувати: ви потрібні й улюблені, борються за ваше щастя і заради вашої посмішки готові дуже багато.

Діва

Сьогодні зірки ні в якому разі не закликають вас брехати вашій коханій людині, проте дещо приховати від нього до пори - до часу просто необхідно уникнути багатьох сварок, казусів та взаимонепониманий. Розповісте йому все потім, в більш підходящої обстановці.

Ваги

Якщо б ви знали, що все складеться саме так, як складеться, ви б напевно вчинили інакше або хоча б підготували себе морально до іншого результату подій. Що ж, усе передбачити неможливо, особливо деякі сюрпризи, які час від часу підносить вам ваше особисте життя.

Скорпіон

Нині буде важливо дізнатися хоч що-небудь про те, що про вас думає той, хто вам небайдужий. Якщо соромитеся запитати особисто, що було б кращим варіантом, навантажите цим завданням одного. Заодно перевірте — чи він справжній.

Стрілець

Сьогодні, цілком можливо, вам не вдасться зустрітися з вашим коханою людиною. Що ж, це не біда, адже і крім нього у вашому житті є багато радощів, солнечностей і приємностей. А він все одно подумки з вами, що б не сталося, так само як і ви завжди поруч з ним.

Козеріг

Не варто вірити цілком і повністю у все, що вам говорять. Цілком можливо, що ваша половинка користується вашою довірливістю, і ваших вух незабаром буде потрібно гімнастика, щоб вони змогли утримувати всю навешанную на них локшину. Якщо ви сьогодні не почуєте логіки в заявах вашої половинки – значить, швидше за все, її дійсно там немає.

Водолій

В цей день вам не варто довіряти першому враженню, яке у вас складеться про людину, яка намагається домогтися вашого розташування. Зачекайте, поки приязнь чи неприязнь остаточно у що-небудь оформиться, і тоді вже приймайте рішення щодо вашого подальшого поведінки.

Риби

Сьогодні вашій коханій людині не захочеться довго спілкуватися з вами на одну і ту ж тему, бо душа його буде жадати різноманітності в неймовірних кількостях. Постарайтеся піти душі назустріч, благо це не складе вам особливих зусиль, а навпаки, принесе безліч приємних хвилин.

Раніше ми публікували гороскоп удачі для всіх знаків Зодіаку.

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