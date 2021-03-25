Доброта і щирість врятують світ: Лілія Ребрик чесно про вік, депресію через "корону" і секрети щасливого шлюбу

Лілія, ви створили собі образ ідеальної жінки, "відмінниці", яка процвітає в усьому. Він не заважає вам у житті? Як переживаєте невдачі при такій вимогливості до себе?

Мене з дитинства батьки вчили, що є оцінки 5 і 2, а бути "среднячком" - не моє. Звичайно, я робила все для того, щоб отримувати кращі оцінки, закінчила школу із золотою моделлю. Плюс займалася художньою гімнастикою, в юному віці стала майстром спорту. Тому ця вимогливість до себе у мене з дитинства.

Пам'ятаю, як на першому вступному іспиті в театральний отримала четвірку. Для мене це було справжнім шоком! Але я була впевнена у своїх силах і всі наступні здала іспити на п'ятірки. Хоча конкурс був величезний - 22 людини на місце, але я поступила, без грошей і блату, чим шалено пишаюся.

Бути актором - це пекельна праця, плюс робота на телебаченні, де в тебе немає права на помилку, тому що в прямому ефірі перезаписати не вийде. Але мені подобається мій темп життя, я отримую задоволення від роботи. А невдачі - вони бувають у всіх. Важливо не замикатися в собі і не опускати руки. Не дарма кажуть: коли зачиняються одні двері, відкривається інші.

Лілія Ребрик щаслива повернутися до роботи (фото: прес-служба каналу "Україна")

Якщо б ви описували себе з допомогою емоцій, які виникають найчастіше, які б це були 3 головні емоції?

Любов, ніжність і радість.

Ви з чоловіком - приклад ідеальної сім'ї вже багато років. Що вважаєте головним у довгострокових відносинах?

Любов, повага і пристрасть - на цих трьох китах тримається щаслива сім'я. Ми не скупимося на компліменти і сюрпризи один одному. Багатьом здається, що тільки жінці важливо чути слова любові і підтримки, але чоловікові вони потрібні не менше.

У нас з Андрієм спокійні стосунки, ми відчуваємо впевненість у завтрашньому дні. Якщо потрібно обговорити якесь питання, сідаємо і домовляємося. У нас ще стільки всього попереду, немає сенсу витрачати час на дурні сварки і з'ясування відносин.

Вступаючи у відносини, жінки бояться, з одного боку, розчинитися в чоловікові, а з іншого, надто зануритися в кар'єру, не встигаючи приділяти часу сім'ї. У вас ніколи не було таких побоювань? Як тримати баланс?

У нас з Андрієм навіть не виникає таких питань, тому що ми обидва затребувані у своїй професії і щасливі в шлюбі. Для мене завжди була ідеальною схема, коли вранці ти летиш на улюблену роботу, а ввечері мчиш додому.

Я кожну вільну хвилину намагаюся приділяти сім'ї, для мене вона завжди на першому місці. Навіть коли з'являється півгодини між зйомками або репетиціями, ми з чоловіком зустрічаємося на каву і цінуємо кожну хвилину поруч.

Сім'я для Лілії на першому місці (фото: прес-служба каналу "Україна")

Як і у всіх, у мене теж бувають складні періоди в роботі, емоційно виснажливі зйомки, стресові ситуації. І в цей момент, щоб не вибухнути, намагаюся усамітнитися. Закриваю очі і повільно рахую до 10. Зазвичай навіть декількох хвилин вистачає, щоб "відновити дзен" (сміється). Ну а коли після непростого робочого дня бачиш щасливі очі дітей, всю втому як рукою знімає.

Чи проскакуть у ваших стосунках з Андрієм ревнощі? У вас ніколи не виникає бажання контролювати або перевіряти партнера?

Ревнощі проскакують, контроль же для мене неприйнятний. У сім'ї має бути повна довіра. Але грань між "я не ревную" і "мені все одно" не можна переступати. Не може бути все одно. Ніколи в житті мій чоловік не навчиться дивитися кіно, де у мене сцена поцілунку з артистом, спокійно і не ревнуючи. І це нормально, навпаки, було б дивно, якби він залишався байдужим. Але мій чоловік точно знає: те, що відбувається в кадрі або на сцені, не має ніякого відношення до того, що відбувається за ними.

Так як Андрій - хореограф, він часто займається танцями з красивими дівчатами в залі, що їм показує і розповідає. Розумом я розумію, що це частина професії, але емоції нікуди не діваються. Серцем все одно буду ревнувати і зайвий раз хотіти бути для нього найкращою. В рамках розумного, ревнощі можуть бути присутніми, безпідставно - категорично ні. Не повинно бути спокуси взяти телефон і перевірити. Якщо не буде свободи і внутрішнього відчуття, що тобі хочеться повертатися додому, сім'я неможлива.

Адекватні ревнощі в сім'ї - це норма, вважає Лілія (фото: прес-служба каналу "Україна")

Ви вірите в нумерологію. Чи прораховували ви дати народження дітей?

Парадокс, але я дуже звертаю увагу на цифри в житті. І навіть запам'ятовую номери машин, які мене обганяють або проїжджають повз. Люблю число 356. Так склалося з дитинства (посміхається).

До цифр дуже уважно ставлюся і бачу в них знаки. Обидві дівчинки народилися 30 числа. Тільки в різні місяці. Але парадокс в тому, що я - Тілець в сім'ї, а моя сестра - Діва. Так ось, у мене ситуація аналогічна: Діана - Діва, Поля - Телець. До чого б це? Може до того, що нам батьки частенько кажуть: "Станеш мамою, тоді ти мене, може, зрозумієш".

Доля напевно вирішила дати мені можливість відчути, що таке бути мамою Тільця і Діви. Жартую, звичайно. Дуже любимо наших дівчат. Вважаю, що це найкраще, що ми зробили у своєму житті. І неважливо, хто якого числа народився. Але те, що обидві 30 числа - звучить класно.

Які відносини між Діаною і Поліною? Чи є між ними суперництво?

Ні, вони подружки. Поліна обожнює сестру і постійно її обіймає. Вони разом грають, дивляться мультики, малюють і насолоджуються дитинством. Ми ніколи не акцентуємо увагу на тому, що Діана - старша сестра, що вона повинна бути розумнішою і в чомусь Поліні поступатися. Вона така ж дитина, і ми з Андрієм дуже стараємося, щоб вони обидві насолоджувалися дитинством.

Дівчатка дуже різні, але дружні (фото: прес-служба каналу "Україна")

За вашими словами, у юності ви були зайняті навчанням, роботою і самореалізацією, а не побаченнями. Своїх дочок будете виховувати так само?

У нас дівчата з характером. Діана любить ходити до школи і вчити те, що їй подобається, але ще доводиться пояснювати, чому потрібно вчити і те, що не так сильно її захоплює. Ще вона запросто висловлює свою думку. Наприклад, може подивитися, як я веду ефір "Ранку з Україною", і потім розповісти мені, що я роблю добре, а що не дуже. Але її поради корисні, я дійсно потім звертаю увагу на ці речі.

А Поліна у нас бебі-бос, вона добре знає підхід і до мами, і до тата. І якщо я можу суворим голосом сказати або щось заборонити, то тато найчастіше тане від цих дівочих штучок.

Ми з Андрієм в будь-якому разі намагатимемося зробити все, щоб допомогти їм знайти свою улюблену справу, будемо заохочувати і розвивати їхні інтереси, але вибір тільки за ними.

Ви неймовірно енергійна людина, яка заряджає всіх навколо оптимізмом. А що допомагає наповнитися вам?

Внутрішнє відчуття щастя. Я абсолютно не проблемна жінка. Ми самі створюємо собі настрій і задаємо тональність нашого дня. Коли жінка щаслива і кохана, коли перебуває в гармонії з собою, вона наповнюється нереальною енергією і буквально світиться зсередини.

Чи є у вас страхи і як ви з ними справляєтеся? Який найголовніший?

У будь-якому випадку, страх змушує людину думати, цінувати те, що у неї є. Дуже дієва емоція і слово, яке в черговий раз повертає нас до сьогодні, тут і зараз, а не в майбутнє або минуле.

Звичайно ж, як у мами, у мене є почуття тривоги за своїх дітей. Будь-якій живій людині, коли у неї з'являються діти, буде притаманна така риса. Свої страхи потрібно приймати, навіть десь полюбити і говорити їм "спасибі", тому що завдяки їм ми цінуємо те, що у нас є, і вчимося насолоджуватися моментом.

Бути щасливою - головний "обов'язок" Лілії (фото: прес-служба каналу "Україна")

Вам в цьому році виповниться 40. Яке ваше ставлення до віку?

Я дуже ціную свої роки і не зациклююся на цифрах у паспорті. Коли мені було 16, я була впевнена, що все знаю і вмію. Зараз же я не боюся зізнатися собі в тому, що багато чого не знаю, і з вдячністю приймаю себе такою, яка я є. Я вірю в дружбу, але також навчилася викреслювати зі свого життя непотрібних людей і говорити "ні". Знаю, що нікому нічого не винна і що моя єдиний обов'язок - бути щасливою. Я не буду посміхатися лише заради того, щоб комусь сподобатися. І не буду стримувати сліз, якщо хочеться поплакати. Я - жива людина, іноді засмучуюсь, іноді радію, але завжди прислухаюся до себе і до своїх дітей, тому що вони найчесніші.

Як ставитеся до буллінгу знаменитостей у віці, які роблять підтяжки. Приміром, нещодавно весь світ обговорював 58-річну Демі Мур та її вихід на подіум Fendi з молодим зовнішнім виглядом.

Чесно кажучи, я далека від таких тем. Не бачу сенсу обговорювати чийсь зовнішній вигляд, а тим більше засуджувати когось за те, що він робить зі своїм обличчям або тілом. Це особиста справа кожного. Комусь подобається своє відображення в дзеркалі, і нехай воно не ідеальне, але людина приймає себе. Комусь не подобається, і він йде в спортзал або лягає на стіл хірурга. Це питання сприйняття себе, тільки тобі вирішувати, як чинити.

Які процедури по догляду за шкірою ви робите і які заходи омолодження готові зробити в майбутньому?

Я дуже люблю всілякі маски для обличчя, якщо це професійний догляд в салоні. Потрібно час від часу балувати себе, але всі ці масочки в домашніх умовах - не для мене. Вважаю, що такі дамські речі повинні робитися не на очах у чоловіка. А ще я фанат очищення шкіри, ніколи і ні за яких обставин не ляжу спати з макіяжем. Люблю, щоб шкіра прям скрипіла від чистоти.

Лілія Ребрик любить ходити без макіяжу після численних зйомок (фото: прес-служба каналу "Україна")

Ви часто виставляєте в Instagram необроблені фото і фото без макіяжу. Можна сказати, що цим ви закликаєте любити себе такою, яка є?

Звичайно, я великий прихильник природної краси. На мій погляд, в лиць без макіяжу є дуже багато незахищеності, чистоти, вони сповнені непідробних почуттів та емоцій. Дуже люблю своє обличчя без мейк-апа. Завжди жартую: коли чоловік каже, що я гарна, я йому вірю, тому можу дозволити собі ходити без макіяжу (посміхається).

Яку пораду, що вам коли-небудь давали, вважаєте найціннішою?

Якось ми репетирували виставу "Підступність і кохання" і режисер сказав таку фразу: "Ліля, все начебто добре, але я не можу зрозуміти, що не так". Уявіть собі, як було мені з цією вимогливістю до себе почути таке.

Минув якийсь час, він покликав мене і сказав: "Я зрозумів, що не так. Тобі потрібно трохи менше старатися. Ось хоча б тому, що ти жінка". І це були дуже цінні слова. Тому що коли тобі 20, ти повинен працювати і викладатися по повній, але коли за плечима вже є певний досвід, можна дозволити собі намагатися трохи менше, ніж звикла, розслабитися, отримувати задоволення від процесу. І пам'ятати, що ти жінка.

"Діти - найкраще, що ми зробили у своєму житті" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Ви нещодавно заразилися коронавірусом. Багато, хто перехворів, відзначають, що період відновлення виходить депресивним. У вас було щось подібне? Що було найскладнішим?

Це взагалі було одним з найскладніших випробувань у моєму житті. Я завжди була сповнена енергії, мені хотілося кудись бігти, зніматися, репетирувати, грати в театрі, а тут ти навіть не можеш знайти сили, щоб встати з ліжка. Два з половиною тижні знадобилося для боротьби з цим підступним вірусом.

Неймовірно рада, що він вже позаду. Я не схильна до депресивних станів, але, звичайно, сбавлю обороти і буду прислухатися до свого організму, адже він краще знає, що йому необхідно.

Як вважаєте, що врятує світ?

Доброта і щирість. Навіть якщо в житті щось складається не так, як хочеться, але ти посміхаєшся і налаштовуєшся на те, що все буде добре, то саме так і станеться. Посмішка заряджає настільки, що сама доля починає тобі посміхатися.