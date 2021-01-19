"Короновані" артисти: як перемагають і лікуються від COVID-19 українські знаменитості

Як хворіють на коронавірус українські артисти (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні не щадить нікого. Звичайно ж, їм хворіють і зірки шоу-бізнесу, гумористи, політики. Як борються з інфекцією відомі українські особистості розповіли в сюжеті "Світського життя".

Наголошується, що однією з перших підчепила коронавірус зірка "95 Кварталу" Олена Кравець. Це сталося влітку 2020 року. Їй пощастило - інфекція пройшла в досить легкій формі.

"Ну так, сердечко почало вискакувати, я злякалася. Потім зробив тест чоловік. Він виявився позитивний. У молодшої доньки хвороба протікала взагалі безсимптомно", - розповіла Олена Кравець.

А ось багатодітній родині Бабкіних пощастило менше. У Сергія і його дружини була висока температура, біль у м'язах і нескінченна слабкість. Все лікування їм обійшлося у 30-40 тисяч гривень.

Сім'ю Марічки Падалко коронавірус розділив на два табори. Телеведуча з дітьми ізолювалася на дачі, а чоловік ведучої - у столичній квартирі. Першим у родині інфікувався старший син, у нього боліло горло. А потім вже інфекція поширилася по родині. За розрахунками, на лікування вони витратили близько 10 тисяч гривень. Все компенсувала страхова компанія.

Українська ведуча Неля Шовкопляс скаржилася на те, що навіть після хвороби довгий час не відчувала запахів і смаків.

Як вболівають коронавірусом відомі українські особистості

Як ми раніше писали, зірка телеканалу "1+1" Лідія Таран підчепила коронавірус під час своєї недовгої поїздки в Туреччину.