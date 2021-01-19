ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Короновані" артисти: як перемагають і лікуються від COVID-19 українські знаменитості

Київ, Вівторок 19 січня 2021 11:31
"Короновані" артисти: як перемагають і лікуються від COVID-19 українські знаменитості
Як хворіють на коронавірус українські артисти (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Коронавірус в Україні не щадить нікого. Звичайно ж, їм хворіють і зірки шоу-бізнесу, гумористи, політики. Як борються з інфекцією відомі українські особистості розповіли в сюжеті "Світського життя".

Наголошується, що однією з перших підчепила коронавірус зірка "95 Кварталу" Олена Кравець. Це сталося влітку 2020 року. Їй пощастило - інфекція пройшла в досить легкій формі.

"Ну так, сердечко почало вискакувати, я злякалася. Потім зробив тест чоловік. Він виявився позитивний. У молодшої доньки хвороба протікала взагалі безсимптомно", - розповіла Олена Кравець.

А ось багатодітній родині Бабкіних пощастило менше. У Сергія і його дружини була висока температура, біль у м'язах і нескінченна слабкість. Все лікування їм обійшлося у 30-40 тисяч гривень.

Сім'ю Марічки Падалко коронавірус розділив на два табори. Телеведуча з дітьми ізолювалася на дачі, а чоловік ведучої - у столичній квартирі. Першим у родині інфікувався старший син, у нього боліло горло. А потім вже інфекція поширилася по родині. За розрахунками, на лікування вони витратили близько 10 тисяч гривень. Все компенсувала страхова компанія.

Українська ведуча Неля Шовкопляс скаржилася на те, що навіть після хвороби довгий час не відчувала запахів і смаків.

Як вболівають коронавірусом відомі українські особистості

Як ми раніше писали, зірка телеканалу "1+1" Лідія Таран підчепила коронавірус під час своєї недовгої поїздки в Туреччину.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Стиль життя звезды

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся