Клони Кім: топ-5 двійників Кардашьян зі всього світу (фантастичні фото)

П'ять дівчат неймовірно схожих на американську знаменитість

Предлагаем вам познакомиться с красотками, которые популярны в своих странах, как двойники Ким Кардашьян. LITE сделал свою подборку девушек, похожих на гламурную знаменитость, и пусть они не совсем идентичны Ким, но их точно объединяет общая черта присущая Кардашьян — отсутствие скромности.

Британская Ким

Деми Роуз на 15 лет моложе звезды реалити-шоу о клане Кардашьян, однако, смелость, с которой она вставляет на показ свою точеную фигуру, Ким и не снилась. Невероятно тонкая талия и крутые бедра модели очень напоминают очертания фигуры знаменитости.

Фото: (instagram.com/demirosemawby)

Украинская Ким

И нет, это не Настя Каменских. На лавры близнеца американской звезды Instagram пртендует киевская блогерша Алена Омович. Ее фигуре может позавидовать любая из семьи Кардашьян, ведь о такой тонкой талии и плоском животе, как у Алены можно только мечтать.

Фото: (instagram.com/alena_omovych)

Русская Ким

Анастасия Квитко — пышная красавица с украинской фамилией из России своими параметрами уже давно обогнала "оригинал". Она уверена, скоро ее популярность будут не меньшей, чем у знаменитой американки.

Фото: (instagram.com/anastasiya_kvitko)

Сербская Ким

Елена Карлеуша — эпатажная певица из Сербии не боится показаться слишком яркой и носит эксцентричные наряды не только на сцене, но и в обычной жизни. В ее гардеробе четко прослеживается влияние стиля Ким, кроме того их фигуры тоже действительно невероятно похожи.

Фото: (instagram.com/karleusastar)

Мексиканская Ким

Красотка Химена Санчес работает на мексиканском телевидении и ведет активный образ жизни. Ее лицо и фигура очень похожи на внешность Ким, о чем не устают повторять ее многомиллионные поклонники в соцсетях.

Фото: (instagram.com/jimenasanchezmx)

Напомним, недавно Ким Кардашьян устроила праздник в честь предстоящего дня рождения своей дочери Чикаго в стиле "Алисы в стране чудес".

А еще совсем недавно Ким предстала перед поклонники в совершенно неожиданном образе, звезда внезапно сменила имидж.

Кроме того, в ожесточенном противостоянии между яйцом-рекордсменом из Instagram и семейством Кардашьян ничья — Ким нанесла ответный удар дерзкой выскочке.