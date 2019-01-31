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Клони Кім: топ-5 двійників Кардашьян зі всього світу (фантастичні фото)

Lite » Стиль життя 31.01.2019 - 08:30
Клони Кім: топ-5 двійників Кардашьян зі всього світу (фантастичні фото)
Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

П'ять дівчат неймовірно схожих на американську знаменитість

Пропонуємо вам познайомитися з красунями, які популярні у своїх країнах, як двійники Кім Кардашьян. LITE зробив свою добірку дівчат, схожих на гламурну знаменитість, і нехай вони не зовсім ідентичні Кім, але їх об'єднує спільна риса притаманна Кардашьян — відсутність соромязливості.

Британська Кім

Демі Роуз на 15 років молодше зірки реаліті-шоу про клан Кардашьян, однак, сміливість, з якою вона вставляє на показ свою фігуру Кім, і не снилася. Неймовірно тонка талія і круті стегна моделі дуже нагадують обриси фігури знаменитості.

Клони Кім: топ-5 двійників Кардашьян зі всього світу (фантастичні фото)Клони Кім: топ-5 двійників Кардашьян зі всього світу (фантастичні фото)

Клони Кім: топ-5 двійників Кардашьян зі всього світу (фантастичні фото)Фото: (instagram.com/demirosemawby)

Українська Кім

Та ні, це не Настя Каменських. На лаври близнюка американської зірки Instagram претендує київська блогерша Олена Омович. Її фігурі може позаздрити будь-яка з родини Кардашьян, адже про таку тонку талію і плоский живіт, як у Олени можна тільки мріяти.

Клони Кім: топ-5 двійників Кардашьян зі всього світу (фантастичні фото)Клони Кім: топ-5 двійників Кардашьян зі всього світу (фантастичні фото)

Клони Кім: топ-5 двійників Кардашьян зі всього світу (фантастичні фото)Фото: (instagram.com/alena_omovych)

Російська Кім

Анастасія Квітко — пишна красуня з українським прізвищем з Росії своїми параметрами вже давно обігнала "оригінал". Вона впевнена, скоро її популярність будуть не меншою, ніж у відомої американки.

Клони Кім: топ-5 двійників Кардашьян зі всього світу (фантастичні фото)Клони Кім: топ-5 двійників Кардашьян зі всього світу (фантастичні фото)Клони Кім: топ-5 двійників Кардашьян зі всього світу (фантастичні фото)Фото: (instagram.com/anastasiya_kvitko)

Сербська Кім

Олена Карлеуша — епатажна співачка з Сербії не боїться здатися занадто яскравою і носить ексцентричне вбрання не тільки на сцені, але і в звичайному житті. У її гардеробі чітко простежується вплив стилю Кім, крім того їх фигури теж неймовірно схожі.

Клони Кім: топ-5 двійників Кардашьян зі всього світу (фантастичні фото)Клони Кім: топ-5 двійників Кардашьян зі всього світу (фантастичні фото)Клони Кім: топ-5 двійників Кардашьян зі всього світу (фантастичні фото)

Фото: (instagram.com/karleusastar)

Мексиканська Кім

Красуня Хімена Санчес працює на мексиканському телебаченні і веде активний спосіб життя. Її обличчя і фігура дуже схожі на зовнішність Кім, про що не втомлюються повторювати її багатомільйонні шанувальники в соцмережах.

Клони Кім: топ-5 двійників Кардашьян зі всього світу (фантастичні фото)

Клони Кім: топ-5 двійників Кардашьян зі всього світу (фантастичні фото)Клони Кім: топ-5 двійників Кардашьян зі всього світу (фантастичні фото)

Фото: (instagram.com/jimenasanchezmx)

Нагадаємо, нещодавно Кім Кардашьян влаштувала свято в честь майбутнього дня народження своєї доньки Чикаго в стилі "Аліси в країні чудес".

А ще зовсім недавно Кім постала перед шанувальники в абсолютно несподіваному образі, зірка раптово змінила імідж.

Крім того, у запеклому протистоянні між яйцем-рекордсменом з Instagram і сімейством Кардашьян нічия — Кім завдала удару зухвалої вискочці.

З гірки у вечірніх сукнях: сімейство Кардашьян вразило мережу зимовими забавами "Викапана Кендалл": Кім Кардашьян порівняла бабусю зі своєю сестрою
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