RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Календар на березень: названо найбільш вдалі та небезпечні дні

Автор: Анна Шиканова

Цикл Місяця має великий вплив на Землю і всі живі організми. У залежності від фази Місяця у людини може змінюватися самопочуття і настрій. В деякі дні людина відчуває слабкість, швидко стомлюється і стає пасивною. А в деякі дні навпаки – стає активною і сильною.

Астрологи назвали найбільш вдалі дні в березні і попередили про дати, які будуть найбільш небезпечними у перший місяць весни. Про це пише Radiotrek.

Найбільш вдалі дні у березні:

3 березня

8 березня

18 березня

24 березня

Нейтральні, але вдалі дні у березні:

16 мата

18-19 березня

22 березня

З 25 по 27 березня

28 березня

Найбільш невдалі дні у березні:

6 березня

13 березня

21 березня

Складні та небезпечні дні в березні:

4 березня

9 березня

12 березня

29 березня

30-31 березня

Як відзначають астрологи, з 4 березня Марс перейде в знак Близнюків і це істотно змінить поведінку людей. Розміреність і спокій зміниться енергійністю і бажанням встигнути все і відразу. Може зрости бажання у спілкуванні, але якість цього спілкування може постраждати.

Середина березня буде романтичною та відчуття нереальності того, що відбувається почне переслідувати багатьох людей.

З 13 березня настане молодий місяць у знаку Риби, і він буде дуже таємничим і містичним. Потрібно буде підтягнути хвости та почати робити те, про що ви мріяли весь останній рік.

З 16 березня Меркурій увійде в знак Риби й це відіб'ється на креативності та новаторстві. З'явиться бажання вивчати, відкривати таланти та думати про високі матерії.

А кінець березня принесе Венеру в Овні, а це значить, що почуття стануть яскравішими. У людей почне проявлятися любов і сексуальність, а енергія життя заграє новими фарбами. Можливі імпульсивність і деяка агресивність у поведінці.

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний посівний календар на березень 2021 року.

А також писали про те, що астролог розповіла про унікальний період для стосунків і кохання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України астрология
Читайте також
Які подарунки і придбання приготували зірки кожному знаку Зодіаку в 2021 році
Березень принесе кохання і пригоди: лише четверо щасливчиків!
Прогноз погоди