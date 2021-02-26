Календар на березень: названо найбільш вдалі та небезпечні дні

Цикл Місяця має великий вплив на Землю і всі живі організми. У залежності від фази Місяця у людини може змінюватися самопочуття і настрій. В деякі дні людина відчуває слабкість, швидко стомлюється і стає пасивною. А в деякі дні навпаки – стає активною і сильною.
Астрологи назвали найбільш вдалі дні в березні і попередили про дати, які будуть найбільш небезпечними у перший місяць весни. Про це пише Radiotrek.
Найбільш вдалі дні у березні:
3 березня
8 березня
18 березня
24 березня
Нейтральні, але вдалі дні у березні:
16 мата
18-19 березня
22 березня
З 25 по 27 березня
28 березня
Найбільш невдалі дні у березні:
6 березня
13 березня
21 березня
Складні та небезпечні дні в березні:
4 березня
9 березня
12 березня
29 березня
30-31 березня
Як відзначають астрологи, з 4 березня Марс перейде в знак Близнюків і це істотно змінить поведінку людей. Розміреність і спокій зміниться енергійністю і бажанням встигнути все і відразу. Може зрости бажання у спілкуванні, але якість цього спілкування може постраждати.
Середина березня буде романтичною та відчуття нереальності того, що відбувається почне переслідувати багатьох людей.
З 13 березня настане молодий місяць у знаку Риби, і він буде дуже таємничим і містичним. Потрібно буде підтягнути хвости та почати робити те, про що ви мріяли весь останній рік.
З 16 березня Меркурій увійде в знак Риби й це відіб'ється на креативності та новаторстві. З'явиться бажання вивчати, відкривати таланти та думати про високі матерії.
А кінець березня принесе Венеру в Овні, а це значить, що почуття стануть яскравішими. У людей почне проявлятися любов і сексуальність, а енергія життя заграє новими фарбами. Можливі імпульсивність і деяка агресивність у поведінці.
Нагадаємо, раніше ми публікували місячний посівний календар на березень 2021 року.
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