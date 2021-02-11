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Відомий український гуморист пережив клінічну смерть

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 15:37
Відомий український гуморист пережив клінічну смерть Костянтин Трембовецький (фото: прес-служба Нового каналу)
Автор: Світлана Мащенко

Коли дивишся на веселих гумористів, які заражають сміхом з екранів ТБ, здається, що і життя в них проходить без проблем. Однак це не так. У них теж бувають трагедії, хвороби, неприємності на роботі і в особистому житті. Не став винятком і учасник Improv Live Show Костя Трембовецький. У дитинстві він ледь не помер через небезпечне захворювання.

Про це учасник шоу, яке покажуть на Новому каналі з 23 березня, згадав в ефірі "Хорошого, Поганого, Злого Подкасту".

"У 1994 році, коли мені було два з половиною роки, пережив клінічну смерть від дифтерії. Тоді був сильний спалах захворювання. Купа людей хворіли і лежали в лікарнях. У нас навіть будинок відгородили на карантин через те, що в ньому був хворий на дифтерію, тобто, я", - розповів Костя.

Дифтерія - це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Єдині ліки - протидифтерійна сироватка. Якщо не ввести її протягом перших трьох діб хвороби, висока ймовірність летального результату.

"Моє горло покривалося плівкою, і я задихався. Плівку треба було постійно знімати. Не пам'ятаю, що було "на тому світі" - всі спогади почалися вже з того моменту, як я лежу в палаті після клінічної смерті", - зізнався співак.

Костя Трембовецький розповів, як ледь не помер

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