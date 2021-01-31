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Відомому українському актору зламали ніс: закритий перелом

Автор: Роман Мирончук

Популярному українському акторові Тарасу Цымбалюку зламали ніс під час зйомки сцени з бійкою. Екс-учасник проєкту "Танці з зірками" отримав в ніс від колеги-актора, який не розрахував траєкторію польоту руки.

У Цимбалюка закритий перелом кісток носа. Крім того, йому наклали шви, тому що було ще і розсічення. Про це актор розповів на своїй сторінці в Instagram.

Тарасу Цимбалюку зламали ніс (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

"Відразу калюжа крові, закінчений на половині знімальний день і як результат: закритий перелом кісток носа. Тепер мене чекає мінімум тиждень лікарняного режиму. Оскільки немає зміщення кістки, потрібно ретельно стежити за носом, щоб воно так і вийшло. Прописали п'ять препаратів: мажу, пшикаю", - написав актор.

Тарасу Цимбалюку зламали ніс (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Інцидент стався, коли знімалася сцена бійки. Актори все прорепетирували, але так вийшло, що партнер Цимбалюка послизнувся і випадково вдарив його по обличчю.

Тарасу Цимбалюку зламали ніс (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

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Варто зазначити, що Цимбалюк зараз знімається в кримінальному серіалі "Розтин покаже-2".

Користувачі мережі побажали акторові якнайшвидшого одужання.

  • Тримайся, брате!
  • Друже, тримайся, все буде добре!
  • А може все ж застрахуватися? Є така професійна тема, а з ростом кар'єри буде ще і ще таких сцен, стережіться! Вдалого зрощення і одужання!
  • Одужуй!!! Неприємна ситуація, але це означає цей час потрібен був для відновлення сил! Нехай скоріше все пройде і можна буде повернутися до роботи!
  • Швидкого одужання!

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк розповів, яку роль мріє зіграти в кіно і поділився деякими секретами української кінопродакшена.

Раніше Цимбалюк знявся в новому кліпі "Ленінграда".

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Новини України актерТарас Цымбалюк