Інтим з андроїдом і раби-репліканта: 5 прогнозів "Той, хто біжить по лезу", які так і не здійснилися в 2019 році

У 1982 році режисер Рідлі Скотт подарував світові науково-фантастичного кіно фільм "Той, хто біжить по лезу", створений за мотивами роману Філіпа Діка "Чи мріють андроїди про електроовець?" До речі, новинка провалилася в прокаті. Свою публіку "Той, хто біжить по лезу" отримав набагато пізніше, і сьогодні займає почесне місце в жанрі нео-нуарных антиутопій. Сценаристи Піплз і Фенчер перенесли глядачів у похмуре майбутнє з хмарочосами до небес і літаючими машинами, де андроїди шукають "своє я", а "справжні" люди намагаються завадити їм це зробити — листопад 2019 року.

Листопад 2019 "пішов в архіви", на порозі 2020-й...Саме час порівняти кислотне майбутнє від сценаристів "Той, хто біжить по лезу" з реальним 2019-му... убік жарти про левітуючі ховерборди, обіцяні сценаристами "Назад у майбутнє". Рідлі Скотт передрік людству щось набагато більш захоплююче.

Реплікант Рейчел VS гіноїд Софія

Дії "Той, хто біжить по лезу" розвиваються в роздутому до розмірів величезного мегаполісу Лос-Анджелесі. Досвідчений співробітник місцевої поліції Рік Декард розшукує і "відправляє у відставку" небезпечних або недоумкуватих реплікантів — в цьому він справжній профі.

Раса над витривалих реплікантів була створена для двох цілей: робота в важких умовах на позаземних колоніях і проституція. Відрізнити андроїда від живої людини настільки складно, що для цього довелося розробити складну процедуру (тест Войта-Кампфа на емпатію), а також навчити цьому людей. Одна з головних героїнь "Той, хто біжить по лезу" — ідеальний продукт генної інженерії і штучного інтелекту, розумна (ще й дуже гарна) андроїд Рейчел. Навіть досвідчений Декард не відразу розуміє, що перед ним — реплікант...

Реплікант Рейчел з фільму "Той, хто біжить по лезу" і андроїд Софія

Коли ж справа доходить до "схрещування" штучного інтелекту з робототехнікою в реальному 2019 року, ми змушені визнати — поки що людству не загрожує навіть "роботи з Планети Шелесяка". На сьогоднішній день під "просунутим андроїдом" любителя фантастики можуть запропонувати гучний проект людиноподібного гіноїда Софії компанії "Hanson Robotics".

Sophia Awakens - Episode 1

Але давайте дивитися правді в очі, гіноїд Софія — поки що тільки технологічна лялька, "презентаційний макет". Її "обличчя" здатне імітувати більше 60 емоцій, Софія оснащена технологією розпізнавання облич, фіксації жестів... і на цьому, мабуть, все. Не варто захоплюватися десятками інтерв'ю і милих "бесід" з нею. Софія поки не в змозі генерувати свої "думки"! Вона веде бесіди на заздалегідь задані теми. Тобто вимовляє закладені її творцями в комп'ютер фрази. Чого, до речі, розробники і не приховують. Якщо "прописати в її свідомість", скажімо, серію відповідей на питання про погоду, алгоритм Софії зможе "склеїти" шматочки різних відповідей в один новий — не завжди логічний за змістом.

Творці Софії поки можуть тільки позаздрити усвідомленості реплікантів, які намагаються обдурити тест Войта-Кампфа в "Той, хто біжить по лезу". А у вугільних шахтах Китаю ще довго не почують дискусії андроїдів про тиранію людства.

Базова модель для задоволення Пріс VS секс-робот Harmony

Поки один вид реплікантів цілодобово видобуває руду на позаземних колоніях, другий — задовольняє "первісні" потреби людини. Одна з героїнь першої частини "Той, хто біжить по лезу" — реплікант Пріс, пекуча білява красуня у відвертих образах, відкрита до спілкування, але позбавлена при цьому будь-якого жалю. Пріс — "базова модель для задоволення", "техно-повія".

Андроїд Пріс з "Той, хто біжить по лезу"

Що ж ми маємо в реальності? Для "задоволення з майбутнього" вам запропонують сьогоднішній максимум — антропоморфного інтим-робота. Правда, і до класичного розуміння "робота" ці ляльки мало чим дотягують. У 2017 році компанія "RealDoll" представила публіці робота Harmony. Лялька вміє будувати гримаси, а також "вимовляє" елементарні фрази. За допомогою мобільного додатку Harmony можна налаштувати — вибрати з "тисячі можливих комбінацій поглядів, особистостей і голосів", що дозволить їй "стати вашим ідеальним компаньйоном". Лялька Harmony — самий прогресивний варіант "базової моделі для задоволень" реального 2019 року.

Лялька "Harmony"

Лялька "Harmony" від компанії "RealDoll"

Та й навряд чи в найближчі десятиліття у сфері "сексу майбутнього з роботами" щось змінитися. Існують протиріччя щодо того, наскільки розвиток "роботів для інтима" морально виправданий.

Вершина генної інженерії і сумно-відомий експеримент Хе Цзянькуя

Репліканта — продукт генної інженерії. Чи не кожну частину тіла можна замінити і видозмінити. Це ідеальна "раса штучних людей", "франкенштейни" майбутнього. У кінострічці 1982 року нам показують геніального генетика Ганнібала, який схиблений на створення досконалих синтетичних очей...

Перший генетичний експеримент на людях зі скандалом був проведений у 2018 році. Китайський біолог Хе Цзянькуй заявив, що створив перше в світі людей (дівчатка-близнюки Лулу і Нана) із зміненими генами, стійких до вірусу ВІЛ. Однак експеримент Цзянькуй проводив в секреті від наукового співтовариства, він так і не отримав незалежного підтвердження і рецензування. Також точно невідомо, чи попередив вчений батьків дівчаток про експеримент (вони проходили звичайну процедуру екстракорпорального запліднення).

Китайський вчений Хе Цзянькуй отримав три роки в'язниці за експеримент щодо створення перших у світі генетично модифікованих дітей

Як результат, після оприлюднення експерименту Хе Цзянькуй піддано громадській критиці. У січні 2019 року влада Китаю підтвердили народження Лулу та Нани як перший генно-модифікованих людей, а також заборонили будь-яку дослідницьку діяльність вченого і помістили його в університетську квартиру під нагляд. Біолог отримав три роки за зміну геному ембріонів. А всю його роботу назвали "надзвичайно огидною за своїм характером".

Літаючі машини і фантазії Ілона Маска

Ніщо так не передає "дух майбутнього" у фантастичних фільмах, як літаючий електротранспорт. "Той, хто біжить по лезу" не став винятком. Жителі Лос-Анджелеса листопада 2019 розсікають нічний мегаполіс на літаючих "спіннерах".

Досить визирнути у вікно, щоб зрозуміти — до майбутнього з літаючими машинами нам далеко. Швидше раніше в повітрі з'являться безпілотники служб доставки. Приміром, компанія "Uber" планує до 2020 року запустить експериментальну службу доставки їжі з допомогою дронів.

Ілон Маск презентував у листопаді 2019 броньований пікап Tesla Cybertruck, дизайн якого був натхненний футуристичними літаючими авто "Той, хто біжить по лезу". Але тільки дизайн! До літаючих "спіннерів" Tesla Cybertruck ніякого відношення не має.

Tesla Cybertruck

Всі спроби наблизитися до реалізації ідеї персоналізованого повітряного транспорту все одно в значній мірі приймають форму експериментальних літаючих таксі. І по своєму дизайну це не футуристичні "спінери" з вертикальним турбо-зльотом, а більш звичні міні-літаки. Також не варто забувати, що в світі ще немає міст з розвиненою інфраструктурою для підтримки літаючого транспорту. Та й особливого сенсу їх розвивати поки що немає.

Позаземні колонії і обіцянка Маска колонізувати Марс

Сюжетна лінія першої частини "Той, хто біжить по лезу" розгортається навколо втечі реплікантів з позаземної колонії, де вони працюють на шахтах. Наділені інтелектом репліканта постійно опираються придушення з боку людей і програмою примусового знищення, через що час від часу організовують повстання.

Поки група реплікантів моделі "Nexus-6" готує черговий бунт і тікає з однієї з позаземних колоній, в реальному листопаді 2019 людство нікуди далі орбітальної станції МКС не рушила.

Проект марсіанських колоній від Маска

Компанія "Virgin Galactic" поки лише планує організовувати туристичні суборбітальні космічні польоти. І, звичайно ж, поки у нас немає колоній за межами Землі. Згідно з планом Ілона Маска за колонізації Марса відбутися це диво повинно в найближчі 50 років. При цьому дата першої експедиції постійно переноситься.

Проблема перенаселення і кліматична криза

З над розумними андроїдом і марсіанськими колоніями Рідлі Скотт поспішив на кілька сот, а то тисячу років. А ось з глобальними проблемами XXI століття "Той, хто біжить по лезу" не прогадав. І це дійсно лякає! Пригнічують пейзажі кінострічки дають зрозуміти — безлика глобалізація, перенаселення і кліматична криза ставлять під питання виживання людства на Землі в майбутньому.

У фільмі глядачеві не вказують на якісь конкретні цифри і "історичні факти". І все ж ми бачимо, що листопад 2019 в "Той, хто біжить по лезу" — це вже задихався в випарах, у мороці і бетоні мегаполіс, омивається кислотними дощами. На щастя, реальний 2019 виглядає зеленіше. Однак прогнози експертів не втішають — в 2018 році в атмосферу був викинутий рекордний обсяг CO2.

Швидкий погляд на світ сьогодні показує, що людство ще досить далеко від футуристичного світу листопада 2019 року, яким його уявляв собі Рідлі Скотт... Ну, принаймні, ми правильно зрозуміли всю проблему екологічного колапсу, який чекає нас у майбутньому... Чи ні?