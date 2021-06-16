Грози і штормовий вітер: які області накриє моторошною погодою

На сході країни сильні дощі з грозами, зливи, прогнозуються і вночі, і вдень. Нічна температура становитиме від +15 до +17 градусів, вдень прогріється до +25 +27 градусів, місцями очікується до +28 +29 градусів. Очікується сильний штормовий вітер.

У південній частині країни короткочасні дощі, грози, місцями зливи. Вночі від +15 до +18 градусів, вдень прогріється до +20 +22 в Одесі, в інших областях – до +24 градусів. Можливий сильний вітер зі штормовими поривами. У Криму грози та дощі, вночі +14 +16 градусів, вдень від +22 до +24 градусів.

На півночі сильний штормовий вітер, грози, зливи, можливий град. Вночі від +15 до +17 градусів, вдень +26 +28 градусів.

У західних областях перепочинок від гроз і дощів отримають тільки жителі Луцька, в інших областях синоптики прогнозують опади. Вночі в регіоні від +10 до +14 градусів, вдень прогріється до +23 +25 градусів, на Закарпатті до +27 градусів.

У центральній частині країни сильний вітер з поривами, грози, зливи. Вночі від +14 до +17 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +24 до + 26 градусів.

На Київ завтра впаде спека, разом з грозами та сильним вітром. Вночі в столиці + 16 +18 градусів, вдень прогріється до +26 + 28 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 16 червня

Погода скоро кардинально зміниться

Погодна картина кардинально зміниться вже через кілька днів. У неділю синоптики прогнозують по всій території країни суху погоду і підвищення температури. Невелика гроза може пройти тільки в Дніпрі та на півдні країни. Нічна температура повітря підніметься у всіх регіонах до + 12 + 16 градусів. Вдень у більшості областей від +26 до +29 градусів, на Закарпатті до + 31 градуса.

У Києві 20 червня сонячно і ясно, вночі +14 +16 градусів, вдень прогріється до +27 +29 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 20 червня