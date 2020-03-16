"Говорила з Богом": Леді Гага потужно звернулася до усього світу у зв'язку з коронавірусом

Зарубіжні та українські селебрітіс більше не можуть залишатися осторонь глобальної проблеми поширення коронавіруса. Знаменитості реагують на пандемію, всіляко закликаючи прихильників до обережності і відповідальності. Одну з найбільш рішучих позицій зайняла Леді Гага. 33-річна американська співачка опублікувала серію постів, закликаючи людей усього світу об'єднатися в одній боротьбі. Також епатажна виконавиця зізналася, що вирішила на час самоізолюватися і сама собі "призначила" домашній карантин.

На своїй instagram-сторінці Стефані (справжнє ім'я Леді Гаги) опублікувала новий пост. Співачка пильно дивиться в камеру. При цьому демонструючи свій якрій манікюр. На виконавиці — чорна толстовка з капюшоном. Вона показує жест "вікторія" — символ миру.

Фото: instagram.com/ladygaga

“Ситуація змушує задуматися, що значить почуватися і бути людиною! Думаю, зараз як ніколи важливо визнати, що всі ми є і повинні бути згуртованим світовим співтовариством. Але у нас не вийде добитися цього без доброти. Ми повинні прийняти, що буде ще час, коли ми будемо почувати себе безсилими і безконтрольним. Але ми можемо заповнити цю "порожнечу" добротою, ставши частиною вирішення глобальної проблеми. Так ми отримаємо контроль! Ми зможемо вилікуватися, навчившись бути добрими, і піклуватися один про одного і про себе в цей час", — звертається до багатомільйонної армії фоловерів Леді Гага.

У свою чергу співачка вже прийняла деякі заходи. Приміром, вона вирішила на час "залягти на дно" і піти на домашній карантин. Виконавиця зробила миле фото з домашніми улюбленцями — з трьома французькими бульдогами.

Фото: instagram.com/ladygaga

“Я спілкувалася з деякими лікарями і вченими. Це не так просто для всіх нас, але саме корисне, що ми можемо зробити, — це піти на самокарантин. Перестати тусуватися з людьми старше 65 років і перебувати у великих групах. Хотіла б я бачити своїх батьків і бабусь прямо зараз, але набагато безпечніше цього не робити. Не хочу, щоб вони захворіли, якщо у мене є вірус. Поки що я зависаю вдома зі своїми собаками", — пише співачка.

“Зараз важливо виявляти доброту до хворих і здорових, які відчувають страх. Це наша спільна боротьба. Я люблю тебе, світ! Ми все переживемо це. Повір мені, я говорила з Богом — вона сказала, що у нас все буде добре", — підсумувала Гага.

Шанувальники співачки поспішили залишить тисячі відгуків під її новими постами. Фолловери виконавиці були приємно здивовані її активною позицією.

"Гагу в президенти", "Навіть Трамп не підібрав слова краще, ніж це зробила Гага", "Наймудріші слова за весь час", "Нашим політикам слід повчитися у Гаги", "Приголомшлива жінка", — пишуть шанувальники Стефані.