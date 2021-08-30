Гороскоп на вересень для Риб: в чому вам сильно пощастить, а звідки чекати небезпеки

Риби у вересні будуть з'ясовувати стосунки з партнерами по шлюбу, по бізнесу, з незадоволеними клієнтами. З іншого боку, очікується величезний клієнтопотік.

"Багато Риб у вересні розлучаться, розійдуться зі своїми половинками або партнерами по бізнесу. Щоб цього не сталося, потрібно почути свого партнера і догодити його бажанням. Можливі обмани, зради як з вашого боку, так і з боку партнера", - прогнозує астролог.

Більш успішною сферою для Риб на початку осені стане бізнес і робота. Вересень буде сприятливий для нових запусків продуктів і стартапів.

"У колективі домінує зручна психологічна обстановка, ви будете в дружніх відносинах зі співробітниками і керівництвом. Якщо ви управлінець, то цілий місяць вам будуть надавати допомогу надійні асистенти", - додала Аріна Артуровна.

Судові процеси можуть вирішуватися не на вашу користь. Можливі великі штрафи і порушення правил у відрядженнях і закордоном. Або договір з іноземними компаніями буде укладений невірно. Подорожі та відпочинок будуть протікати з певними труднощами, меланхолією і невдоволенням того, що відбувається.

Амурні справи у вересні 2021 будуть переплітатися з роботою, Риби-одинаки зуміють відшукати половинку конкретно в робочому колективі або серед приятелів товаришів по службі. Ймовірні багатообіцяючі знайомства в дорозі.

Діти можуть зажадати більше уваги до себе, ніж зазвичай: потрібно буде робити якісь щеплення, здавати аналізи. Крім того, багато часу займуть покупки для малюків.