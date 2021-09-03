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Гороскоп на вересень 2021: ці вибрані знаки Зодіаку чекає фінансове везіння

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на вересень 2021 розповість про три знаки Зодіаку, яким надзвичайно буде щастити з фінансовими справами. Ці щасливчики зможуть збільшити свої доходи, зробити вигідні придбання, адже вони - справжні улюбленці долі першого місяця осені!

Про це пише Афіша Bigmir.

Рак

У вересні вас будуть переповнювати ідеї нових стартапів і додаткових заробітків, а значить, без копійки в кишені точно не залишитеся. Астрологи кажуть, що гроші будуть з'являтися немов з повітря. Але не варто розкидатися купюрами направо і наліво, пам'ятайте про фінансову грамотність, щоб потім не шкодувати.

Діва

Діві у вересні фінансову стабільність забезпечить старанна робота. Зараз важливо не упустити можливість отримувати пасивний дохід. Наприклад, можна віднести зайві гроші в банк, щоб знімати непогані відсотки. Настає ідеальний час і для тих, хто мріє відкрити свою справу, яка принесе вам прибуток в майбутньому.

Риби

У фінансових питаннях вам буде сильно щастити, потребувати вам точно ні в чому не доведеться. Нарешті з'явиться можливість дозволити собі цінні придбання: автомобіль, ювелірку, брендові речі. Астрологи кажуть, що смуга удачі триватиме до кінця осені, а далі доведеться трохи скоротити витрати, щоб не піти в мінус.

Також астролог розповіла в повному гороскопі на вересень 2021, що чекає кожен з дванадцяти знаків Зодіаку в перший місяць осені.

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