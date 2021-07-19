Глоба попередив ці знаки Зодіаку про круті повороти серпня 2021: вдалі і небезпечні дати

Овен

Серпень стане дуже продуктивним місяцем для Овнів. На думку астролога, представники знака доб'ються чималих успіхів на роботі. У них все буде виходити, а найсміливіші ідеї вдасться втілити в життя. Не виключено, що вас чекає розвиток кар'єри.

Лев

Леви в серпні зі спокійною совістю зможуть відправитися на відпочинок - зміна картинки піде вам тільки на користь. Ви зможете нарешті розслабитися, забути про справи і турботи. Рушайте на відпочинок разом з сім'єю - це допоможе налагодити відносини.

Козеріг

Козерогам астролог обіцяє важливі зміни в особистому житті. Нове знайомство практично гарантовано. А чи переросте воно в серйозне почуття і стосунки - залежить тільки від зусиль і дій партнерів.

Риби

Рибам доведеться присвятити багато часу в серпні для пошуку фінансів, і вони, вважає астролог, можуть увінчатися успіхом. Деяким представникам цього знака доведеться немало часу проводити на роботі, але, не хвилюйтеся, ваші старання будуть оцінені.

Сприятливі дні в серпні: 12, 14, 18, 19 і 28 число.

Несприятливі дні: 2, 5, 8, 17, 22 і 25 серпня.