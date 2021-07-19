Глоба попередив ці знаки Зодіаку про круті повороти серпня 2021: вдалі і небезпечні дати
Гороскоп на серпень 2021 обіцяє чотирьом знакам Зодіаку круті повороти на життєвому шляху. Астролог Павло Глоба каже, що для людей, народжених під цими сузір'ями, кінець літа готує багато несподіванок і сюрпризів.
Про це пише МК.
Овен
Серпень стане дуже продуктивним місяцем для Овнів. На думку астролога, представники знака доб'ються чималих успіхів на роботі. У них все буде виходити, а найсміливіші ідеї вдасться втілити в життя. Не виключено, що вас чекає розвиток кар'єри.
Лев
Леви в серпні зі спокійною совістю зможуть відправитися на відпочинок - зміна картинки піде вам тільки на користь. Ви зможете нарешті розслабитися, забути про справи і турботи. Рушайте на відпочинок разом з сім'єю - це допоможе налагодити відносини.
Козеріг
Козерогам астролог обіцяє важливі зміни в особистому житті. Нове знайомство практично гарантовано. А чи переросте воно в серйозне почуття і стосунки - залежить тільки від зусиль і дій партнерів.
Риби
Рибам доведеться присвятити багато часу в серпні для пошуку фінансів, і вони, вважає астролог, можуть увінчатися успіхом. Деяким представникам цього знака доведеться немало часу проводити на роботі, але, не хвилюйтеся, ваші старання будуть оцінені.
Сприятливі дні в серпні: 12, 14, 18, 19 і 28 число.
Несприятливі дні: 2, 5, 8, 17, 22 і 25 серпня.
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