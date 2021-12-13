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Глоба назвав знаки Зодіаку, яким 13-те число принесе фатальні зміни

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на грудень 2021 від відомого астролога Павла Глоби вкаже на знаки Зодіаку, для яких понеділок, 13-те число стане фартовим, попри всі забобони пов'язані з такою датою. Кому вдасться зрозуміти, що настав час фатальних змін, ви зможете дізнатися з нашого матеріалу нижче.

Про це пише SlovoFraza.

Овен

Астролог каже, що 13 грудня для Овнів - ідеальний час, щоб подумати над своїм майбутнім, скласти план цілей і бажань і визначитися з тим, яким ви хочете бачити наступний рік.

Телець

Не виключено, що саме сьогодні Тельці зустрінуть на своєму шляху чимало хороших людей. З вами будуть люб'язно спілкуватися і допоможуть в будь-яких питаннях, тому ловіть знаки долі і не пропустіть свій шанс.

Терези

Астролог каже, що саме 13-го грудня вам вдасться досягти бажаного, але для цього вкрай важливо повірити у свої сили. Не виключено, що сьогодні ви знайдете цікаве захоплення.

Скорпіон

Глоба обіцяє Скорпіонам яскравий і активний день. Ви проведете весело час зі своїми хорошими друзями і наберетеся гарного настрою на весь наступний тиждень, а то і на довше.

Раніше Павло Глоба розповів також, які знаки Зодіаку чекає велике везіння в році Чорного Водяного Тигра.

Також астролог Аріна Артурівна попередила про особливу подію - Меркурій в Козерозі, яке також почнеться 13 грудня.

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Гороскоп