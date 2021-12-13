ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глоба назвав знаки Зодіаку, яким 13-те число принесе фатальні зміни

Новость на русском →
Понеділок 13 грудня 2021 06:00
Глоба назвав знаки Зодіаку, яким 13-те число принесе фатальні зміни Фото: Гороскоп на грудень 2021 (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на грудень 2021 від відомого астролога Павла Глоби вкаже на знаки Зодіаку, для яких понеділок, 13-те число стане фартовим, попри всі забобони пов'язані з такою датою. Кому вдасться зрозуміти, що настав час фатальних змін, ви зможете дізнатися з нашого матеріалу нижче.

Про це пише SlovoFraza.

Овен

Астролог каже, що 13 грудня для Овнів - ідеальний час, щоб подумати над своїм майбутнім, скласти план цілей і бажань і визначитися з тим, яким ви хочете бачити наступний рік.

Телець

Не виключено, що саме сьогодні Тельці зустрінуть на своєму шляху чимало хороших людей. З вами будуть люб'язно спілкуватися і допоможуть в будь-яких питаннях, тому ловіть знаки долі і не пропустіть свій шанс.

Терези

Астролог каже, що саме 13-го грудня вам вдасться досягти бажаного, але для цього вкрай важливо повірити у свої сили. Не виключено, що сьогодні ви знайдете цікаве захоплення.

Скорпіон

Глоба обіцяє Скорпіонам яскравий і активний день. Ви проведете весело час зі своїми хорошими друзями і наберетеся гарного настрою на весь наступний тиждень, а то і на довше.

Раніше Павло Глоба розповів також, які знаки Зодіаку чекає велике везіння в році Чорного Водяного Тигра.

Також астролог Аріна Артурівна попередила про особливу подію - Меркурій в Козерозі, яке також почнеться 13 грудня.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Кілька ударів поспіль: у найближчий тиждень Землю накриють магнітні бурі
Кілька ударів поспіль: у найближчий тиждень Землю накриють магнітні бурі