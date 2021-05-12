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Цим знакам Зодіаку загрожує небезпека у травні 2021: ДТП, травми, хвороби і кнофлікти

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на травень 2021 розповість про знаки Зодіаку, яким потрібно бути особливо уважними в цьому місяці через значні ризики, пов'язані зі здоров'ям, можливими конфліктами, підвищеною травмонебезпечністю і ймовірністю ДТП.

Про це нам розповіла відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

Близнюки

Астролог каже, що Близнюкам у травні варто потурбуватися про здоров'я. Можуть проявитися імунні захворювання, алергічні та психоемоційні. Зміцнити імунітет, проводити оздоровлення особливо корисно в другій декаді місяця.

Козеріг

Протягом місяця можуть бути інтриги в справах, на роботі, неприємності, які можуть зіпсувати здоров'я. Ймовірні втрати, обмани, таємні вороги, що призведе до нестабільного психоемоційного стану. Астролог не виключає відмову від старих програм, старого життя, далекі мандри і переїзди, еміграцію, таємні інтриги і захоплення.

Риби

В останній декаді місяця Рибам потрібно остерігатися дорожньо-транспортних пригод, бути уважнішими на вулицях. Ні в якому разі не вживайте сумнівний алкоголь, на природі остерігайтеся комах і не переохолоджуйтеся.

Раніше астрологи розповіли про знаки Зодіаку, яким сильно пощастить влітку 2021 - у їхньому житті почнеться біла смуга.

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