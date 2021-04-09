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Цим знакам Зодіаку загрожує небезпека у квітні: травми, ДТП і хвороби

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 06:00
Цим знакам Зодіаку загрожує небезпека у квітні: травми, ДТП і хвороби Колаж РБК-Україна: Гороскоп здоров'я на квітень 2021
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на квітень 2021 підкаже, кому із знаків Зодіаку потрібно бути дуже обережними у квітні через ризик травмування, аварій, а також ймовірного погіршення самопочуття.

Прогнозом на квітень з нами поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

Овен

Астролог радить Овнам виключити небезпечні розваги і будь-який ризик - ймовірні травми і ДТП. При цьому експерт попереджає, що можуть бути труднощі і конфлікти зі старшими і начальством, боротьба за популярність, успіх і соціальне становище.

Близнюки

Близнюкам у квітні потрібно бути акуратними з фінансовими інвестиціями та маніпуляціями - ймовірні матеріальні збитки. Крім цього можливі втрати в результаті пограбувань, хвороб, ДТП або інших несподіваних неприємних ситуацій.

Діва

Астролог рекомендує Дівам в цьому місяці особливо уважно поставитися до свого здоров'я та здоров'я дітей, позаяк можуть бути хвороби і травми через ризикові види спорту, змагання, спортивні ігри.

Козеріг

Аріна Артуровна радить Козерогам поберегти себе у квітні, оскільки погане самопочуття може піднести неприємні сюрпризи, дадуть про себе знати хронічні хвороби. При цьому середина весни буде хорошим часом для зачаття та планування сім'ї.

Крім того астролог попередила, що аварійність і погане самопочуття можливі в такі дати: 12, 20, 23, 26-30 квітня.

Раніше астролог також розповіла про знаки Зодіаку, які можуть у квітні зустріти справжнє кохання.

Також Аріна Артуровна назвала щасливчиків серед представників зодіакального кола, яким пощастить з грошима цієї весни.

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