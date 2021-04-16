Ще будуть морози і страшні зливи: до початку травня в Україні гарної погоди можна не чекати

На сході буде найтепліше, денна температура повітря буде підійматися до +14 +16 градусів. Однак дощі прогнозуються майже кожен день до кінця місяця, а з 18 по 22 квітня можливі страшні зливи та грози.

У південній частині погода теж не сильно порадує сонце і в найближчі два тижні повністю сухий день очікується лише один. 20 квітня прогнозується моторошна злива. Температура вночі коливатиметься від +5 до +9 градусів, вдень від +10 до +14 градусів.

На півночі сильна гроза можлива 16 квітня, а потім зливи прогнозуються з 19 по 21 квітня. А на Вербну неділю, 24-25 квітня, очікується зниження температури вночі до -1 градуса. Денна температура у другій половині квітня стабільною не буде, від +7 до +14 градусів.

Не сильно пощастить з погодою і мешканцям західних областей. Після декількох холодних днів і мокрого снігу в регіоні потеплішає до +11 градусів. Однак 23-25 квітня очікується нове похолодання до -2 градусів вночі та +6 +8 градусів вдень. 19-20 квітня очікуються грози.

Київ до кінця квітня буде заливати дощами майже кожен день. Найсильніші – 16, 20, 21 і 26-28 квітня. 24-25 квітня очікується похолодання, вночі до -1 градуса, вдень близько +9 градусів. Загалом у столиці денна температура не буде перевищувати +12 +14 градусів.

Карти погоди в Україні на найближчі два тижні