Єлизавета II заборонила Меган Маркл і принцу Гаррі використовувати ім'я "герцогів Сассекських", зруйнувавши їх бізнес-плани

Під час зречення від королівських обов'язків на початку січня 2020 року Меган Маркл і принц Гаррі погодилися піти на деякі обмеження. Першим ділом подружжя відмовилося від фінансування своїх потреб з бюджету монаршої родини Великобританії. Також крім відмови від титулів і грошей, Меган і Гаррі взяли зобов'язання покрити витрати, витрачені на реставрацію їх особняка у Фрогморі, де пара планувала жити після народження сина - принца Арчі. Також раніше джерела повідомляли, що Меган доведеться повернути коштовності принцеси Діани, а також дорогі прикраси, куплені до зречення - під час одруження з принцом Гаррі. "Сума відступних" виявилася велика. Однак і це ще не все!

На днях джерелам популярного видання Daily Mail стало відомо, що королева Єлизавета II також заборонила Меган Маркл і принцу Гаррі використовувати своє "королівське ім'я", а саме - "герцоги Сассекські". Це означає, що на публіці подружжя не мають права називати себе герцогами Сассекськими. Більше того, у всіх своїх проектах вони повинні будуть відмовитися від слова "королівський". За даними інсайдера, до такого рішення Її Величність прийшла не відразу. Вона провела ряд зустрічей з чиновниками та іншими членами королівської сім'ї, які вирішили, що Меган і Гаррі краще повністю відректися від приналежності до монаршої родини Великобританії.

Єлизавета II (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Здавалося б, Меган і Гаррі точно переживуть таке нововведення. Але є ряд нюансів. Як з'ясувалося, велика частина бізнес-проектів подружжя, на яких вони планують заробляти в майбутньому, підв'язані в тому числі під їх титули. Нещодавно Меган і Гаррі витратили пристойну суму - десятки тисяч фунтів стерлінгів на створення сайту "Sussex Royal". Також не забуваємо, що Маркл і Гаррі залишили за собою офіційний instagram-аккаунт, який також зареєстровано під назвою @sussexroyal. Відзначимо, що на даний момент там більше 11 мільйонів підписників! Швидше за все, від цього облікового запису парі також доведеться відмовитися.

Меган і Гаррі також прагнули зареєструвати "бренд" Sussex Royal як світовий товарний знак для цілого ряду предметів і видів діяльності, включаючи одяг, канцелярські товари, книги та навчальні матеріали. Більш того, Меган і Гаррі подали десятки заявок на товарні знаки, починаючи від бандан до ноутбуків - хоча джерела завжди підкреслювали, що це були превентивні заходи для захисту товарного знака і ніколи не призначалися для комерційного використання.

Крім того, вони зробили кроки для створення нової благодійної організації "Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex" (Фонд герцога і герцогині Сассекських).

Тепер стало ясно, що парі терміново потрібен "ребрендинг".

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Як повідомляють анонімні джерела, Меган і Гаррі змушені прийняти рішення Єлизавети II. Хоча і очевидно, що це їх не може не турбувати. Адже повна відмова від титулів стане серйозним ударом по герцогам Сассекським, які тепер стикаються з необхідністю все переоформляти заново, починаючи зі свого сайту і закінчуючи благодійністю під новим "брендом".

Нагадаємо, що Гаррі і Меган вперше почали використовувати брендинг Sussex Royal в минулому році, після того, як вони "відокремили" свою сім'ю від герцога і герцогині Кембриджських, відомих як Kensington Royal. Стався цей поділ шляхом створення офіційного instagram-аккаунту "The Duke and Duchess of Sussex".

Нагадаємо, раніше Маркл з'явилася в балетках з пластику за $145 і сумкою з океанічного сміття.