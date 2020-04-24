Експерт розповів, як правильно дезінфікувати продукти перед вживанням

Обов'язкових покрокових інструкцій щодо розпакування товарів в Міністерстві охорони здоров'я не розробляли. Рекомендації стандартні – маски, рукавички, дистанція між людьми. Журналісти програми «Ранок з Україною» на телеканалі «Україна» дізналися, як правильно обробляти продукти перед вживанням.

Експерти-вірусологи кажуть – людям слід задуматися про безпеку не лише під час купівлі продуктів, але і розкладаючи їх по поличкам холодильника, адже віруси та бактерії можуть жити на будь-яких поверхнях від двох до восьми-дев'яти діб. Потенційно небезпечною може бути будь-яка поверхня. Вірусу байдуже – це пластик, метал чи поліетилен. Тож, чи потрапить хвороба до вашого організму, залежить тільки від особистої відповідальності кожного.

«Крапельки слини, в яких живе вірус, з виділеннями хворої людини або здорового носія можуть потрапити на будь-який предмет навколишнього середовища», – коментує епідеміолог Святослав Протас в програмі «Ранок з Україною».

Експерти запевняють – обробляти товари перед використанням чи споживанням – потрібно. Але це треба робити правильно.

«Достатньо взяти звичайну серветку або кухонну тряпочку, змочити її водою, ми повинні протерти продукт від пилу і можливих крапель слини. Додатково можна використати звичайне господарське мило, тому що воно в силу лужної реакції має й певний бактерицидний ефект», – радить епідеміолог.

Так само можна очищати й решту пакувань. Головне – робити це перед використанням. Немає сенсу перемивати їх і класти в холодильник. Адже вірус не зможе «перескочити з продуктів на полички». Овочі і фрукти так само можна промити під проточною водою з милом. А ось антисептики чи будь-які мийні засоби зі вмістом спирту експерт не радить використовувати – вони можуть змінювати смак продуктів і навіть викликати висипання.

«Коли слина висихає, і клітина, з якої вона складається, завмирає, відповідно, знешкоджується сам вірус, – пояснює експерт в ефірі каналу «Україна». – Найкращий спосіб очистити овочі та фрукти – це звичайна проточна вода, а цитрусові, рекомендується додатково обробляти окропом, короткотерміново, тому що там пориста структура шкірки».

Експерт закликає – не панікувати. Хоча коронавірус і агресивний, підхопити його від людей імовірніше, ніж від предметів і продуктів.

«Вибачте, це повинна хвора людина наплювати на поверхню, а слідом за нею здорова людина має з цим проконтактувати, грубо кажучи – облизати», – коментує епідеміолог.

Отже, коли йдете в магазин, пам'ятайте – треба одягти маску і рукавички (можна скористатися одноразовими, що є в торгівельному залі), після закупівлі їх варто викинути. Вдома поділіть товари на дві частини – ті, що потрібні вам зараз, і ті, що відправите до холодильника. Останні можна перекласти в домашній посуд. Решту пакувань, фрукти та овочі – промийте під теплою проточною водою із використанням невеликої кількості мила. І будьте здорові!

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, який продукт є найкращим імуномодулятором.