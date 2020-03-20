Катерина Кухар потужно звернулася до українців через коронавірус: Не усвідомили серйозність проблеми

Катерина Кухар і Олександр Стоянов, як і інші українські зірки, залишаються на домашньому карантині і закликають до цього шанувальників. Відзначимо, що в мережі набирає популярності хештег "Я залишаюсь вдома". Українська влада і медики закликають мешканців України по максимуму проявити почуття відповідальності і турботи про себе і оточуючих. А отже — працювати з дому, не з'являтися у людних місцях та обмежити контакти один з одним. Ось і українська прима-балерина не може залишатися осторонь. На своїй instagram-сторінці Кухар опублікувала великий пост, в якому ділиться своїми міркуваннями про причини такого глобального поширення коронавіруса.

Насамперед, Катерина зазначила, що з Олександром вони знаходяться вдома одні — без дітей. Прима не уточнює, де саме знаходяться Тимур і Настя. Бути може, за містом. Зазначимо, що нещодавно Кухар і Стоянов повернулися з Таїланду, де проходила їх медова відпустка. Однак парі так і не судилося насолодитися цим прекрасним моментом. Вони були змушені в терміновому порядку перервати відпустку і прилетіти до України через закриття кордонів.

“Незважаючи на те, що ми повернулися в Україну, ми вирішили самоізолюватися.

Так що, на жаль, ці два тижні, які ми могли б провести з дітьми, проводимо тільки удвох. Тому будемо налаштовуватися на позитив і уявімо собі, що наш медовий місяць триватиме, тільки в межах України. Коли в тебе з'являється багато вільного часу, думки самі лізуть в голову і ти починаєш обдумувати все, що відбувається навколо. І зараз, звичайно, головне питання — коронавірус. Тому волею-неволею, я починаю проводити паралелі, роблю уявний аналіз і хочу поділитися своїми спостереженнями з вами", — пише Катерина.

Далі Катерина порівнює ситуацію з епідемією у двох "пікових" країнах — Китаї та Італії. Зазначимо, саме в Китаї зародився небезпечний вірус.

“Вірус в Китаї йде на спад. Про це свідчить їх жорсткий самоконтроль, дисципліна і висока соціальна відповідальність. При цьому на сьогоднішній день кількість заражених вірусом ВЖЕ в межах до 50 осіб на добу і відповідно, менше смертність, — аналізує Кухар. — Італійці, у вигляді своєї ментальності (вони легкі, веселі, невимушені), не відразу серйозно поставилися до загрози. Як результат — вчорашня статистика: 475 осіб, летальний результат".

У цьому зв'язку Кухар зазначає безпечність, з якою українці "зустріли" смертельно небезпечну загрозу.

“Судячи з того, що відбувається на вулицях, за вікном, що ми бачимо по телевізору і чуємо від знайомих — українці ще до кінця не усвідомили серйозність проблеми.

Не всі бачать, що відбувається з іншими націями. Продовжують набиватися в громадський транспорт, товпитися в магазинах, продовжують групами гуляти і займатися своїми справами, які під час карантину краще уникати. Продовжуючи свій аналіз і спостереження, поки ми летіли назад з Таїланду в Київ, навіть в аеропорту не всі люди одягають маски (~50/50)".

Кухар звернула увагу, що навіть в аеропорту і на борту літака українські пасажири поводилися вкрай безтурботно.

“Під час міжконтинентальних тривалих рейсів, складно утриматися від перекусу або ковтка води. Звичайно, пасажири, і ми в тому числі, періодично знімали маски, для того, щоб щось з'їсти або випити. Кожен раз знімаючи маску, щоб зробити ковток води, я ловила себе на думці: «Це дуже смішно і дивно, тому що напевно, маски відразу втрачають свій сенс...». Ще один момент, який дуже сильно кинувся нам всім в очі: коли ми сіли на борт і тільки злітали, стюардеси і стюарди були без масок. А коли прокинулися, абсолютно весь персонал був у масках. Що змінилося за ці кілька годин, було незрозуміло...Або хтось з пасажирів почав скаржитися, чому персонал без масок. Або у когось з'явилися симптоми хвороби (під час польоту весь час оголошували: «Хто відчуває температуру, підійдіть, будь ласка, і дайте нам про це знати»).

Від того, що по прильоту всіх міряють температуру толку мало, у кого є бажання, може прийняти жарознижувальну і спокійно пройти контроль.

Більш ефективним методом боротьби з вірусом було б дати кожному тест, заповнити його дані і потім пропускати в Україну. Але з рекомендацією самоізолюватися до того, як буде готовий результат. Одна людина — заражає двох-трьох людей в оточенні. Немає системи контролю за тими, хто прилітає і приїжджає в Україну.

Я дуже сподіваюся, що всі зрозуміють важливість рекомендацій і почнуть їм слідувати. А від мене: залишайтеся вдома, налаштуйтеся на позитивний лад і бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких!" — підсумувала українська прима-балерина.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Шанувальники Катерини тут же відреагували на болючу тему. Деякі підняли важливі питання.

“Катінька, я дуже захоплююсь Вами як талановитою і розумною жінкою! Розумію, що зараз потрібно ізолюватися! Але що робити, коли в сім'ї відправляють додому двох працюючих батьків, в яких дітки хочуть їсти і батьки, які працюючи кінці з кінцями не зводять, бо отримують мінімальну. Не ходити для таких людей на роботу — це все рівно що вмерти з голоду. Я розумію, що вірус цей страшний. Але ж там допомагають в таких випадках, а в нас просто мовчать", — пише Юлія (нік anna_family_kids).

“Я дуже Вас розумію. Буду намагатися підняти це питання", — відповідає Кухар.

“Важливо не судити всіх однаково. Якщо хто на тусовку зібрався — це недобре. Але натовпу в транспорті вранці не від тупості, а від бажання людей їсти і жити в межах квартири. Як-то так. Ну, з масками проблема, звичайно... та й для того, щоб ви могли замовити їжу, її хтось повинен приготувати і доставити. І так далі по списку", — зауважує користувач під ніком "nusudua2000".

“Нарешті хоч хтось написав!!! Я це кажу всім кожен день. І сама ходжу в масці. Люди дійсно дивляться, як на ненормальну і мій чоловік в тому числі. Люди дійсно не розуміють всієї серйозності. Кажуть, типо, і так багато людей помирає від різних хвороб. Ніхто не хоче думати, що будь-яку хворобу можна запобігти. Якщо дотримуватися заходів обережності", — пише alinkamikhova.

Скріншот коментарів: instagram.com/ekaterinakukhar_official