В ефірі «Сніданку з 1+1» щодня аплодуватимуть медикам, які борються з коронавірусом

В ефірі «Сніданку з 1+1» стартував всеукраїнський телевізійний флешмоб на підтримку медиків, які борються з коронавірусом. Починаючи з 1 квітня, щодня о 8.35 у студії ранкового шоу ведучі та гості разом з тисячами глядачів аплодисментами дякуватимуть всім лікарям за відчайдушну боротьбу зі світовою пандемією.

Сьогодні вперше до підтримки флешмобу долучилися зіркові гості ранкової студії - відомий український шоумен та продюсер, тренер ювілейного сезону «Голос країни-10» ПТП, знайомий всім, як Потап, а також співак Позитив. У прямому ефірі зірки разом з ведучими Русланом Сенічкіним та Людмилою Барбір, а також всією знімальною командою «Сніданку з 1+1» почали аплодувати.

«Подякуємо медикам за працю, професіоналізм і те, що вони щодня готові рятувати кожного з нас. Ці сміливі люди є гарантами того, що у нас все буде добре, і ми подолаємо коронавірус», - сказала Людмила Барбір і закликала всіх глядачів долучитися оплесками до флешмобу.

Зазначимо, флешмоб #ClapForOurCares, що можна перевести як «оплески для тих, хто про нас піклується», сьогодні активно поширюється всім світом. Люди з різних країн активно плескають в долоні тим, хто допомагає пацієнтам, постраждалим від коронавірусу.

Нагадаємо, що «Сніданок з 1+1» протягом карантину підтримує всіх українців та розповідає, як уберегти своє здоров’я від небезпечної хвороби. Ведучі ранкового шоу Людмила Барбір, Руслан Сенічкін, Єгор Гордєєв та Неля Шовкопляс знялися у серії соціальних роликів з закликом бути відповідальними та подбати про близьких в надзвичайних умовах поширення епідемії коронавірусу. Крім того, «Сніданок з 1+1» створив анімаційний ролик для дітей з правилами захисту від коронавірусу.