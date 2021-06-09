RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Задуха і сильні опади: моторошні грози накриють всю Україну

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в середу, 9 червня, очікується несприятлива у всіх областях країни. Температура повітря вдень почне підвищуватися, а грози не відступають. Місцями можливі зливи та град.

Яка погода чекає українців, розповіли на сайті Українського гідрометцентру.

На сході країни пройдуть сильні грози, вночі можливий дощ. Нічна температура повітря складе + 12 +14 градусів, вдень очікується від +22 до + 24 градусів.

У південних областях грози та дощі більш вірогідні в нічні години, вдень очікується суха погода. Температура повітря вночі + 14 +16 градусів, вдень прогріється до +23 + 25 градусів. У Криму грози та дощі йтимуть вдень, а також вночі. Температура вночі + 13 +15 градусів, вдень очікується до + 25 градусів.

На півночі країни пройдуть сильні грози, можливі зливи та навіть град. Вночі в регіоні + 13 +15 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до + 25 градусів.

Захід України також накриє сильними грозами, місцями можливий град і зливи. Нічна температура повітря складе + 11 +14 градусів, вдень температура підніметься до +24 + 26 градусів.

У центральній частині країни дощі прогнозуються в денний і нічний час. Можливі грози, зливи та град. Вночі + 13 +15 градусів, вдень від +23 до + 25 градусів.

У Києві 9 червня синоптики обіцяють грозу, можливі зливи та короткочасні дощі. Вночі в столиці + 13 +15 градусів, вдень від +23 до + 25 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 9 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям пообіцяли невелике похолодання.

А також розповідали про те, що синоптики спрогнозували цілий тиждень сильних гроз і дощів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрПогода