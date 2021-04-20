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Дощами накриє всю Україну: де погода буде найнеприємніша

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 20:30
Дощами накриє всю Україну: де погода буде найнеприємніша Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні у середу, 21 квітня, очікується мокра практично у всіх областях країни. Невелике прояснення очікується в декількох центральних і південних областях.

Де погода буде сама неприємна, повідомили синоптики Українського гідрометцентру.

На сході дощами охопить всі області – місцями дощ буде йти цілу добу безперервно. Однак температура повітря буде комфортна, вночі +5 +8 градусів, вдень від +12 до +16 градусів.

У південній частині заливати дощами буде всі області крім Миколаєва. Вночі від +4 до +7 градусів, вдень від +14 до +16, місцями до +17 градусів. У Криму дощ, вночі +6 +8 градусів, вдень +13 +15 градусів.

На півночі очікується прохолодна погода, йтиме дощ вдень, а також вночі. Температура повітря вночі становитиме +4 +6 градусів, вдень від +12 до +14 градусів.

У західній частині країни дощі будуть йти майже у всіх областях вдень, вночі – сухо. Температура повітря трохи підніметься тільки вдень до +12 +15 градусів, вночі очікується від +2 до +6 градусів.

У центрі країни без істотних опадів, невелика хмарність. Вночі від +3 до +6 градусів, вдень +12 +15 градусів.

У Києві 21 квітня синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер західний, помірний. Вночі у столиці +3 +5 градусів, вдень від +12 до +14 градусів.

Дощами накриє всю Україну: де погода буде найнеприємнішаКарта погоди в Україні на середу, 21 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату різкого погіршення погоди в Україні.

А також розповідали про те, що погода в Україні у найближчий тиждень не сильно порадує теплом і сонцем.

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