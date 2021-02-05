Донечко, приїдь, будь ласка: Ілона Гвоздьова розповіла про смерть батька

Учасниця "Танців з зірками", хореограф, Ілона Гвоздьова розповіла про трагічну смерть батька. Рідна людина померла у неї на руках, і їй досі важко про це говорити.

Про це співачка розповіла в програмі "Зірковий шлях", яка виходить "Україна"

Сьогодні Ілона - щаслива мама двох дітей і дружина, але до початку її стосунків з майбутнім чоловіком батько танцівниці з недовірою поставився до нього. Іван тричі просив руки коханої у її тата. Однак отримував відмову.

"Третій раз тато вже погодився. На жаль, на той момент він уже був при смерті. Він знав, що він хворий на рак. Коли мій тато приїхав в Київ на обстеження, Ваня дуже опікав його. Ми разом їздили в лікарню, ми разом усе це дізнавалися. І мені здається, це був той момент, коли мій тато зрозумів, що мене можна віддати в турботливі, сильні і люблячі руки. І не важливий вік, нічого", - зізналася Гвоздьова.

На той момент у батька Ілони виявили саркому. Метастази проникли в кісткову тканину, і допомогти чоловікові вже було неможливо.

"У нього був рак легенів. Але легені в результаті ми вилікували. А ось метастази в кістках вже ніяк не вилікувати. Саркома, вона просто зжирає зсередини і людина згорає. І це була дуже велика трагедія особливо для моєї мами... І я розуміла, що мені не можна бути слабкою. І у мене взагалі тато помер на руках", - розповідає 32-річна хореограф.

Зі сльозами на очах вона згадує, як тато подзвонив їй і попросив приїхати, передчуваючи швидку смерть.

"Донечко, приїдь, будь ласка, тому що мені здається, я помру завтра". Я приїхала, і ми з ним поговорили, і все. І я, можна сказати, була першою людиною, яка констатувала смерть батька. Навіть свою перемогу у танцювальному проекті я присвячувала своєму татові. Тому що я сказала нарешті слова подяки: тато, я молодець. І у мене є хештег навіть в студії танцю, де прописано: Тато, я молодець. Тобто всі свої перемоги я присвячую своєму батькові, тому що я вважаю, що він дуже багато зробив для мене", - поділилася співачка.

Ілона Гвоздьова розповіла про сімейну трагедію

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова брала участь у "Танцях з зірками" 2020 будучи вагітною. Але протрималася вона на проекті недовго, а ось у 2018-му Гвоздьова привела до перемоги шоумена Ігоря Ласточкіна.

Раніше ми писали, що Ілона Гвоздьова охрестила тримісячного сина.