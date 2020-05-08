Дмитро Комаров разом з небайдужими повністю забезпечили дві лікарні засобами захисту і дезінфекції

Дмитро Комаров

Допомогу отримали дві опорні клініки по боротьбі з коронавірусом в Київській області.

Телеведучий і засновник благодійного фонду #ЧашкаКофе Дмитро Комаров разом з українськими бізнесменами допоміг забезпечити дві клініки в Київській області засобами дезінфекції та індивідуального захисту для лікарів.

За рекомендацією МОЗ, допомогу направили в дві опорні клініки по боротьбі з Сovid-19 у Київській області – в містах Кагарлик і Переяслав-Хмельницький. Саме там спостерігалася гостра необхідність в засобах індивідуального захисту. Днями в ці клініки прибула вантажівка із захисними костюмами, масками, окулярами, респіраторами, а також дезінфікуючими засобами для прибирання приміщень і наборами постільної білизни.

«Коли почався карантин і закрили повітряний простір, #чашкакофе тимчасово втратила можливість відправляти дітей за кордон. Я розумів, що не можна стояти на місці, і в цей період важливо допомогти нашим лікарям. І не коробочкою масок на камеру, а нормально. В одному з постів я публічно написав, що запрошую великі компанії приєднуватися. На мій запит відгукнулася компанія «Епіцентр» і запропонувала допомогу. Я не лікар. Через контакти в МОЗ з'ясував, яким клінікам зараз найважливіше допомогти. Прийшли до висновку, що в Київській області це Кагарлик і Переяслав-Хмельницький, опорні лікарні області по covid-19. Ми зробили запит на все, що необхідно. А не вистачало, наприклад, банальної «Білизни» для прибирання і навіть постільної білизни. Ну і звичайно ж захисних костюмів, окулярів, тришарових медичних масок з мембраною, респіраторів FFFP3. За пару днів весь товар був зібраний і ми поїхали», – поділився Дмитро Комаров на своїй сторінці в Instagram.

Дмитро Комаров з усією країною неодноразово збирав великі суми на лікування важкохворих дітей в рамках проекту #ЧашкаКофе. Всього за історію проекту зібрано понад 38 мільйонів гривень і врятовано 32 дитячі життя.

Зараз, за ​​словами телеведучого, заради високої мети важливо об'єднувати не тільки простих українців, але й бізнес.

«Головні висновки: наші лікарі – герої. Приголомшливі люди, які готові жертвувати собою, навіть коли їх не забезпечили найнеобхіднішим. На самому початку пандемії не вистачало навіть масок, але вони шили їх своїми руками і виходили на роботу. Я бачив медсестер в таких саморобних масках. Ще в десятках клінік не вистачає найнеобхіднішого. Важлива допомога бізнесу і публічних людей, які можуть залучити меценатів. Я дуже сподіваюся, що ця пандемія стане уроком і медицину нарешті почнуть фінансувати, як стратегічно важливу галузь. У перших рядах. А працю лікарів оплачувати в рази вище, ніж сьогодні. Щоб справжні герої могли жити, а не виживати», – зазначив Дмитро.

В результаті ініціативи Дмитра лікарням було передано 5000 медичних масок, 1000 пар рукавичок, 1000 пляшок дезинфектора для прибирання приміщень, 600 респіраторів, 600 пар захисних окулярів, 100 захисних комбінезонів і 60 наборів постільної білизни.

Телеведучий продовжує пошук партнерів, щоб разом допомагати українцям в боротьбі з коронавірусом, а також активно розвиває власний благодійний проект.