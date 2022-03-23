"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі

Шок перших днів війни, біль, страх, постійний стрес, загроза життю, сильна втома, яка нерідко перевищує людські можливості, втрата будинку, близьких – це все як ще одна невидима зброя, яка руйнує людину, як бомба уповільненої дії.
Як пояснює доктор-дієтолог Оксана Скиталінська, в такі дні дуже важливо давати організму достатньо їжі, щоб витримати всі випробування.
Вона зазначила, що ми всі по-різному реагуємо на війну. І у кожного з нас є свої резерви здоров'я, резерви стійкості.
Але потрясіння, яке змінюється тривалим стресом і постійним почуттям тривоги, порушує тонкі біохімічні процеси, запускає каскади гормональних і нейромедіаторних дисбалансів.
Як проявляється стрес при виснаженні резервних можливостей:
Як протистояти стресу
Потрібно докласти максимум зусиль, щоб не допустити розвитку затяжного стресу. Так як це веде до проблем з серцем і судинами, травної системи, цукрового діабету, онкологічних і нервово-психічних захворювань.
Намагаючись стимулювати свої виснажені сили, ми більше їмо солодкого, жирної їжі, п'ємо більше кави і міцного чаю, енергетиків. Щоб зняти напругу - вживаємо алкоголь, куримо. Але це тільки посилює стрес і виснажує ще більше фізичні і психічні резерви.
Кава і чай у великих кількостях стимулюють синтез дофаміну, адреналіну, норадреналіну, кортизолу і глюкокортикоїдів, стимулюють симпатичну нервову систему і призводять до переоцінки небезпеки і збільшення рівня психологічного стресу.
Кофеїн пригнічує діяльність щитовидної залози, імунної системи, підвищує артеріальний тиск. А алкоголь має тимчасовий заспокійливий ефект, але в цілому рівень тривожності підсилює. А ще він знижує рівень магнію в крові і підсилює його виведення з сечею, що призводить до запалень, гіпертонічної хвороби і цукрового діабету.
Що потрібно включити в антистресовий раціон
Вода. Навіть легке зневоднення погіршує самопочуття.
Повноцінний білок. Білок допомагає знизити стрес. Коли людина перебуває в стані стресу, для забезпечення адекватної відповіді організму, зокрема, синтезу багатьох гормонів і нейромедіаторів необхідна більша, ніж в звичайному стані, кількість білка.
В якості резервного білка організм починає використовувати білок м'язів, скелетної мускулатури, внутрішніх органів. Тому після перенесеного стресу у багатьох людей загострюються хронічні захворювання.
Яйця, супи і борщі на нежирних м'ясних і рибних бульйонах, каші на бульйонах, риба, сир.
Вітаміни групи В, особливо вітамін В6. Він необхідний для синтезу серотоніну і міцного сну. Джерела: капуста, часник, каші, горіхи.
ДГК (докозагексаєнова кислота). Потрібна для захисту нейронів. Морська риба (може бути консервована), а також горіхи, насіння льону.
Пребіотики. Потрібні для росту здорових бактерій, що впливають на настрій і сон. Часник, цибуля, банан, овес.
Вітаміни А і С, що знижують рівень кортизолу. Морська жирна риба (Віт А), настій з шипшини, петрушка зелена, капуста білокачанна.
Магній. Має заспокійливу дію, сприяє розслабленню м'язів. Горіхи, гречка, овес, висівки (додавати в кашу), какао.
Які вітаміни потрібно приймати
У стресі збільшується потреба у вітамінах і мінералах, тому можна сміливо додавати в раціон вітамінні та полівітамінні препарати.
Пивні дріжджі - по 2 таблетки 2-3 рази на день. Вони є джерелом легко засвоюваних вітамінів групи В.
Магній в поєднанні з вітаміном В. денна норма 350-800 мг.
Вітамін Д. 800-1000 МО.
Вітамін А і Е. Короткочасні курси (в середньому два тижні).
Також Скиталінська підкреслила, що дуже важливо спати і докласти максимум зусиль для якісного сну.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі склали список продуктів, які повинні бути в раціоні під час війни.